Advierten que de los árboles de esta ciudad pueden caer iguanas congeladas y golpear a transeúntes

La ola de frío hace que se queden tiesas. Aunque parece que están muertas, se recuperan cuando la temperatura vuelve a subir.

Sucede en Florida, Estados Unidos.

"Esto no es algo que pronosticamos con frecuencia, pero no se sorprendan si ven iguanas caer de los árboles esta noche", escribió en Twitter el servicio meteorológico (NWS) de Miami.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020