Aerolínea que extravió la mascota de una pasajera en Estados Unidos le ofreció dinero para compensar

Paula Rodríguez, una mujer de República Dominicana que viajaba con su mascota hacia Estados Unidos, fue detenida por los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza del país. De acuerdo con la mujer, las autoridades la separaron de su perrita rescatada, Maia, mientras era dirigida a un interrogatorio.



Los hechos se presentaron el pasado 18 de agosto de 2023 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, cuando Rodríguez recién aterrizaba desde Santo Domingo. “Ellos me dijeron muy amablemente: ‘Lo sentimos mucho, pero usted no cumple con los requisitos para ingresar a los EE. UU., se le ha negado la entrada y debe ser enviada de regreso a su casa en Santo Domingo. Tendrás que dormir en un centro de detención y tu perro no podrá ir contigo'”, expresó la pasajera al medio local Atlanta News First.

Al día siguiente, Paula Rodríguez se vio obligada a tomar un vuelo de regreso a República Dominicana, pero su mascota todavía no aparecía. “Pensé: 'Lo siento, no puedo subir a este avión, no sé dónde está mi perro’. Estaba llorando, tuve ataques de pánico en el avión, pero tuve que subir porque el Control Fronterizo de Estados Unidos me dijo: 'Oye, por ley no podemos tenerte aquí en este aeropuerto por más de 24 horas'”, afirmó la mujer.

Inmediatamente aterrizó, Rodríguez se puso en contacto con la aerolínea con la que había viajado, Delta Air Lines, a la espera de que enviaran a Maia en el siguiente vuelo, pero no fue así. Según la mujer, los funcionarios de la empresa de transporte le dijeron que no sabían nada de la perra desde el día en que fue detenida, porque el cachorro se escapó de la jaula.

En ese momento, un representante de la aerolínea se comunicó con el medio The Post y aseguró que un equipo de profesionales estaba trabajando las 24 horas del día para localizar a la mascota y reunirla nuevamente con su propietaria, aunque, según la mujer, no la volvieron a contactar.

En medio del desespero, Rodríguez viajó de vuelta a Estados Unidos para buscar a Maia, pero luego de registrar el aeropuerto y todos los refugios de la ciudad todavía no ha encontrado pistas que la acerquen a su mascota.

Dos semanas después del incidente, la aerolínea emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en la cual aseguró que le estaban ofreciendo 1.800 dólares a la mujer para demostrar su empatía. Sin embargo, el abogado de Rodríguez calificó este acto como un "insulto" para su cliente, debido a los perjuicios emocionales que le ha causado la pérdida de su perra.

Por otro lado, Daniela Rodríguez, hermana de Paula, inició una colecta de fondos a través de la página de GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos que ha tenido la mujer y conseguir los mejores recursos para intentar localizar a Maia.

“Esta horrible situación ha dejado a mi hermana sin dormir, con constantes ataques de pánico y sin apetito. No quiero que empeore. Por eso hemos recurrido a las miles de personas que nos han mostrado su apoyo desde que la historia salió en las noticias. Maia y Paula necesitan esperanza, todos la necesitamos. Espero que vuelvan a estar juntas”, se lee en la página.