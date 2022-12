Aficionado de experiencia: con 82 años, hizo su recorrido 5 mil en montaña rusa

El octogenario hizo 95 paseos sentado en su asiento durante más de ocho horas consecutivas en un solo día.

"¡Me siento grandioso!", dijo Kleman, gerente general retirado de una firma mayorista de abarrotes y actor local. "Me aseguré de mover las piernas durante el día para que no se me entiesaran después de estar tanto tiempo sentado".

Publicidad

En 2010, Kleman también había dicho sentirse "fabuloso" cuando logró la marca de 4.000 recorridos en la estructura de madera, que tiene dos picadas de 25,5 metros (85 pies) y fue construida en 1920.

Para alcanzar la cifra dio 90 vueltas en la montaña rusa aquel día. También hizo 80 paseos en la estructura para celebrar su 80vo cumpleaños.

Kleman señaló que se pasea en la quinta montaña rusa más antigua del mundo desde 1959, cuando llegó a Pittsburgh, y en su primer paseo sus amigos le recomendaron que quitara la vista de la pista antes de la picada de los carros.

Publicidad

"Nos reímos tanto que cuando nos bajamos nos caíamos unos sobre otros", declaró Kleman. "Pensé, está bien, bueno, quizá vuelva a hacer unos cuantos paseos". Kleman estuvo acompañado todo el domingo en su carro por aficionados, amigos y personal del parque. "Las personas que participaron en los distintos viajes al parecer contribuyeron con su gran alegría a que el tiempo pasara más rápido", afirmó.

"Me sentí muy bien después. Por supuesto, no puedo decirles como me sentiré mañana en la mañana". Kleman dijo que bebió y comió muy poco como parte de su preparación para la hazaña, porque tenía previsto hacer los recorridos sin escalas para ir al baño. Un paramédico estuvo en el lugar por si acaso.