África diseña su propia vacuna contra el COVID-19

Sudáfrica ha sido el país en el que se han hallado dos de las variantes del COVID-19 que han puesto al mundo en vilo: variante sudafricana y ómicron. Ahora, es precisamente esa nación la que hace historia por diseñar su propia vacuna contra el coronavirus.

La compañía sudafricana Afrigen ha logrado el primer candidato vacunal contra el COVID-19 en África, una noticia de gran importancia no solo para el continente sino para el mundo.

El diseño de la vacuna contra el COVID-19 usa tecnología ARMn a partir de los mismo datos científicos con los que se hizo la de Moderna. Se eligió esta vacuna debido a la abundancia de información pública y su compromiso de no hacer cumplir las patentes durante la pandemia. El laboratorio ya trabaja con la secuencia de la variante ómicron.

"Usamos la secuencia, el código genético (del coronavirus), de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), que es el mismo que para la vacuna de Moderna. Pero nosotros usamos nuestro propio proceso para hacerla", explicó la directora gerente de Afrigen, Petro Terblanche, a la agencia EFE.

Aún sin ser bautizada la vacuna, el proyecto representa una enorme esperanza para África. Se encuentra en la fase de análisis preclínicos y en animales y se prevé que puedan comenzar los ensayos en humanos a finales de este año.

Reiteradas veces la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha referido a la inequidad en la distribución de las vacunas, principalmente en África, donde según cifras recientes dadas por el mismo organismo, solo el 7% de la población africana ha recibido las dos dosis, cuando en algunos países como en Israel, ya administran una cuarta a sus habitantes.

"Si este proyecto demuestra que África puede tomar tecnología de punta y producir productos de punta con ella, eso desvanecerá esta idea de que 'África no puede hacerlo'. Y espero que eso realmente cambie la mentalidad global en torno a África y comprenda que sí, se trata de empoderar a África, no se trata de filantropía para África. Los africanos, cuando hablo con ellos, no quieren que les den cosas, ellos quieren una oportunidad para producir cosas", dijo el Director Ejecutivo del conjunto de patentes de medicamentos, Charles Gore.

Un gran avance que representa un logro para la región que ha tenido numerosas dificultades para combatir la pandemia. La esperanza está ahora con su propia vacuna contra el COVID-19. Tal vez sea el comienzo de sus primeros pasos hacia una independencia en investigación y poder dejar de depender tanto de otros continentes para algo tan básico pero privilegiado como la salud.