Agencia estadounidense de medicamentos aprobó el primer ‘viagra’ femenino

La FDA, agencia estadounidense de medicamentos, dio el visto bueno el martes para la comercialización del Flibanserin, primer "Viagra" femenino, del grupo Sprout Pharmaceuticals, destinado a las mujeres no menopáusicas que padezcan ausencia de deseo sexual.

La Food and Drug Administration (FDA), que había rechazado en dos oportunidades el medicamento, en 2010 y 2013, finalmente siguió las recomendaciones formuladas en junio pasado por un comité consultivo de expertos en favor de su puesta a la venta, que se realizará bajo el nombre de Addyi.

"La decisión de hoy brinda a las mujeres preocupadas por su bajo deseo sexual una opción de tratamiento aprobado", dijo Janet Woodcock, directora del Centro para Evaluación e Investigación de la FDA.

La FDA aprobó el Addyi específicamente para una condición conocida como "desorden de deseo sexual hipoactivo generalizado adquirido (HSDD por su sigla en inglés)", señala la agencia en un comunicado.

El medicamento es un agente no hormonal que actúa sobre los neurotransmisores en el cerebro para tratar una condición conocida como trastorno del deseo sexual hipoactivo, es decir, pérdida del interés en el sexo.

Pero puede tener importantes efectos secundarios como náuseas, somnolencia, caída de la presión arterial y desmayos.

Según documentos disponibles en el sitio en internet de la FDA sobre un ensayo clínico, las mujeres que tomaron flibanserin indicaron haber tenido en promedio 4,4 experiencias sexuales satisfactorias en un mes, contra 3,7 en el grupo que consumió el placebo y 2,7 antes de que se comenzara el estudio.

En junio de este año y tras rechazarlo en dos ocasiones en años anteriores, un equipo de expertos pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que aprobara el fármaco flibanserin, aunque sólo bajo prescripción médica y con medidas adicionales para controlar los riesgos.