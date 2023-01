Agentes mexicanos cerraron el paso a más de 400 migrantes que intentaron cruzar frontera a la fuerza

Los caminantes no accedieron a seguir los trámites para el ingreso al país y fueron interceptados a mitad de camino, según Migración de México.

Alrededor de 300 personas ingresaron este miércoles "de manera abrupta" a México por el puente fronterizo con Guatemala e iniciaron un trayecto rumbo a Tapachula en el que se sumaron cerca de 120 personas, dijo el Instituto Mexicano de Migración en un boletín.

Las personas que entraron a México por el puente fronterizo Rodolfo Robles de Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, lo hicieron sin atender la invitación de personal de migración de revisar opciones para que su ingreso fuera ordenado, regular y seguro, indicó.

Los migrantes tenían como objetivo llegar a Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, a unos 40 kilómetros de la frontera, pero por la tarde fueron interceptados a mitad del camino, en el municipio de Metapa, a 20 kilómetros del cruce fronterizo.

Migración desplegó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Federal, un operativo para contener el paso de los migrantes en Metapa, donde se revisó su condición migratoria y se dialogó con ellos para trasladarlos en autobuses a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Los migrantes cumplirán en esta estación con el "procedimiento administrativo correspondiente" y en su caso se cumplirá un retorno asistido a sus países de origen, los cuales no precisó.

Migración informó en un primer comunicado, que este día retornó, vía aérea, a 110 hondureños desde la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco a la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras.

Precisó que en su mayoría era familias con niños, quienes tenían una condición de estancia irregular en México.

Desde mediados de octubre, miles de migrantes, la mayoría centroamericanos, cruzan México en caravana en un éxodo sin precedentes que ha desatado fuertes choques diplomáticos.

El último de ellos, la decisión de imponer aranceles a partir del 10 de junio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todos los productos mexicanos y como castigo por no parar la migración.

Pese a los intentos para reforzar la seguridad por parte de México, este mismo miércoles el flujo de migrantes continúa en la frontera entre México y Guatemala.

A finales de diciembre de 2018, el Gobierno mexicano cedió a las presiones de Trump y aceptó que los migrantes, una vez hecha la petición de asilo a Estados Unidos, regresaran a México para esperar ahí respuesta, incrementando la presión ya existente en la frontera.

