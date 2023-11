Agreden a sujeto señalado de acosar a una niña a bordo de un bus: recibió patadas en el rostro

El pasajero de un bus en Argentina golpeó a un hombre, luego de que lo señalara de acosar a una niña que también se encontraba a bordo en el vehículo.



En un video que se ha compartido a través de redes sociales, el hombre que agredió al sujeto señalado de acosar a una niña lo tiene de espaldas y lo tumba al piso y lo golpea en el rostro en tres oportunidades.

Varios pasajeros que se encontraban en el bus le dijeron al hombre que bajara al joven, pero este hizo caso omiso y lo golpeó.

“Lo puedes matar”, exclamó una mujer que estaba en el lugar. “Yo tengo una hija”, le respondió el hombre que señaló al supuesto acosador, quien estaba noqueado en el piso.

🚨 SE MANOSEABA DELANTE DE UNA NENA, TERMINÓ DESMAYADO

- Un hombre se paró delante de una menor de edad en el colectivo y se tocó los genitales

- Un pasajero advirtió la situación, lo golpeó hasta desmayarlo y se bajó del colectivo

📍Florencio Varela pic.twitter.com/N9eEyctcR0 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 28, 2023

La misma mujer le dijo al señor que estaba golpeando al otro en el piso que podría ir a la cárcel.

Publicidad

"Tienes una hija, puedes ir a la cárcel, amigo”, señaló la pasajera.



Finalmente, el hombre que golpeó al sujeto señalado de acosar a una niña decidió bajarse del vehículo, no sin antes pedirle a los pasajeros que llamaran a la Policía. “Yo me voy porque no quiero problemas, pero este es un violador”, expresó.

De acuerdo con el diario La Nación, los datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires reflejan que casi el 40% de acoso en transporte público a mujeres ocurre en colectivos.