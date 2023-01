Agregado militar de Venezuela en Washington desconoce a Maduro y respalda a Guaidó

El coronel José Luis Silva instó a sus "hermanos militares" a respaldar al presidente interino.

"Esta Agregaduría de Defensa no reconoce al presidente Nicolás Maduro por considerarlo un usurpador y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo", dijo.

"Esta posición es apegada a la Constitución y las leyes de Venezuela y les hice un llamado a mis hermanos militares a que se sumen al respaldo a Guaidó", añadió.

"Tenemos que tener la responsabilidad institucional de apoyarlo porque es la única manera de salir de esto".

"Esto está recién comenzando", agregó, enfatizando que quiere "un cambio" para su país.

Silva, diplomático militar de más alto rango de Venezuela en Estados Unidos, dijo que habló con sus superiores en Caracas para informarlos de su decisión.

"Me comuniqué con mis superiores y ellos saben que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, con la usurpación de poderes, el maltrato a la gente y la situación de pobreza extrema de un país tan rico en recursos humanos y naturales como es Venezuela", señaló.

Silva dijo que habló esta mañana con Guaidó para ponerse a sus órdenes.

"Le dije que yo quiero a mi país, que lo admiro por el trabajo que está haciendo, por haber tenido la voluntad de decirle a este gobierno que es ilegítimo", contó, subrayando que tomó este camino por estar "del lado del pueblo y de las leyes".

El militar señaló que la conversación con Guaidó fue entre dos personas que quieren el "bienestar" de su país.

"No es 'Quítate tú para entrar yo'. El presidente Guaidó tiene su ruta de trabajo, que consiste en el cese de la usurpación y en elecciones libres y transparentes", dijo Silva.

"Él no se va a apoderar del gobierno como hizo esta gente", apuntó.

