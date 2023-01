Agregado militar les pide a Fuerzas Armadas de Venezuela “no maltratar más al pueblo”

El coronel José Luis Silva Silva, que desconoció del gobierno de Nicolás Maduro, considera que los militares están siendo cómplices de la muerte del país.

Desde la Agregaduría militar de Venezuela en Washington, Silva Silva envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de su país a través de Noticias Caracol.

“Mi llamado acá es a mis hermanos, que son mis hermanos, los quiero, los respeto. A las Fuerzas Armadas que ya está bueno, ya basta de maltratar al pueblo”, manifestó.

El oficial venezolano, que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, dijo que el parlamentario lo que pide es “que dejen la usurpación en Miraflores, y el punto final de él es unas elecciones transparentes en igualdad de oportunidades”.

Aseguró que ya no queda rastro alguno de la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez.

"La patria está muriendo, la están matando. Señores, estamos siendo cómplices de eso", les dijo a los militares de su país.

Expresó que su decisión “no tiene vuelta, no estoy buscando una promoción. Todo lo hago por mi país, por los miles de venezolanos. Hoy soy una pequeña voz. Y no les pido a los militares que se maten, por favor, ya basta, no repriman al pueblo”.

El presidente Nicolás Maduro, entre tanto, pidió este domingo a los miembros de la Fuerza Armada "unión, disciplina y cohesión" para derrotar el actual "intento de golpe de Estado", durante ejercicios militares en varias regiones del país.

"¡Traidores nunca, leales siempre!", arengó Maduro, tras asegurar que el "golpe de Estado imperialista" busca "imponer un gobierno títere" en la figura del jefe parlamentario opositor, Juan Guaidó.

En contexto:

Agregado militar de Venezuela en Washington desconoce a Maduro y respalda a Guaidó