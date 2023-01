Agresiones sexuales a estudiantes universitarias, casi una epidemia en EE. UU.

Lo concluyó un estudio realizado en 33 centros educativos. Señala que las jóvenes son tomadas por la fuerza o situaciones en que no pueden defenderse.

En la investigación, en la que participaron más de 181 mil estudiantes, se indica que una de cada cuatro estudiantes aseguró haber sido abusada sexualmente.

El estudio recalca que las jóvenes son tomadas por la fuerza o en condiciones en las que no son capaces de dar consentimiento, y que la mayoría de los incidentes se quedan sin investigar porque no son reportados.

“El cerebro no está desarrollado, porque no se termina de desarrollar hasta los 21 o quizás 24 años. Pero entonces por qué tenemos hijos que no están capacitados para tomar decisiones, están bajo nuestra responsabilidad de padres. Los que estamos fallando somos los padres, quieras o no”, dice la psicoterapeuta Elizabeth Delicio.

Para los especialistas, se trata de una situación preocupante en la que son los padres de familia quienes deben asumir su rol y advertir y preparar a su hijo o hija sobre los riesgos del consumo de alcohol a temprana edad y la importancia del respeto hacia el otro.

“Y tenemos que ser padres, y a veces ser padres es ser fuerte, enojarnos y poner límites. Y por supuesto, cuando ponemos un límite nuestro adolescente va a decir te odio, no te quiero más. Pero al final del día el adolescente va a saber que a ese padre le importa. El que dice que haga lo que quiera es el padre ausente”, afirma la especialista.

El estudio señala, además, que una de las mayores preocupaciones es que a pesar de la información que se suministra en las universidades el número de víctimas de violencia sexual entre estudiantes ha aumentado en un 3 % en los últimos 4 años.