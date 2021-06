Ahogados en la incertidumbre: hablan familiares de desaparecidos por desplome de edificio en Miami

Mientras avanza la búsqueda de los desaparecidos por el desplome de edificio en Miami, en el centro comunitario de Surfside, que limita con Miami Beach, familiares permanecen entre la zozobra y la angustia. Un abrazo o una llamada pudieran no ser suficientes, pero les ayuda a llevar el dolor que hoy los embarga al no saber el paradero de sus seres queridos.

Entre los desaparecidos se encuentran seis integrantes de dos familias colombianas. Sergio Bart aún no sabe nada de su hermano, su sobrina y su cuñada, quienes habían viajado a vacunarse contra el COVID.

“Por parte de las autoridades la comunicación ha sido mínima. Sé que es un proceso difícil, sé que los rescatistas están poniendo todo de su parte para ayudar a encontrar vida dentro de los escombros. Hoy dejamos muestras de ADN por si en algo ayuda, si los encuentran pueda ser con vida o sin vida, que en algo ayude, que por lo menos los identifiquen de manera correcta”, manifiesta Bart.

Sofía Núñez, de 6 años, estaba en compañía de sus dos padres: Fabián Núñez y Andrés Gasfrascoli, se hospedaban en un apartamento del octavo piso. Hace dos meses habían llegado a Estados Unidos desde Argentina.

“Ellos estaban quedando hace tres meses en casa de mi amiga. Esa misma noche del siniestro decidieron irse a las 9 de la noche para el otro día ir a la playa, se fueron con Sofía, que es la niña de 6 años que estamos buscando”, cuenta Abigail Pereira.

Rebeca Wattersen busca a la nieta de su hermano, que estaba en el apartamento con su novio en el momento del colapso.

“Ella no vivía en el edificio, viajó de New York, que estaba haciendo una pasantía, y venía a darle apoyo a un amigo que había fallecido el papá por COVID y venían al funeral en apoyo. Viajó de Nueva York, estuvo ese día y pasó lo que pasó”, relata Wattersen.

Todos comparten la misma angustia y la falta de información los atormenta.

“Sabemos que en la noche, que estuvimos toda la noche en este centro, aquí se han rescatado diez personas. De diez, seis están bien y cuatro no y no nos dicen características, ni que son, ni qué les ha pasado” dice Abigail.

“La fe es lo último que se pierde y mientras haya vida hay esperanza nosotros estamos aquí con fe”, expresa Rebeca.

Son los rostros de los padres, hijos, amigos, que hoy en medio de la incertidumbre solo ruegan porque su ser querido este con vida.

“Por favor, estamos desesperados y no solamente nosotros, todas las familias nos estamos organizando porque vemos que no hay respuesta y los rescatistas están haciendo lo mejor que pueden, pero la gente que tiene que informarnos a nosotros, llevarnos tranquilidad, no lo están haciendo de la forma correcta y no es justo”,

La falta de certezas es lo que más agobia a estas familias, que hoy se ahogan en la incertidumbre frente a los que pasó en el edificio en Miami.