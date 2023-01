“Ahora le corresponde actuar a la Asamblea Nacional”: oposición venezolana respalda al Grupo de Lima

Luego de que el bloque instara a Maduro a no posesionarse y dejara claro que no reconocerá su nuevo mandato, sectores políticos se pronunciaron.

La dirigente opositora María Corina Machado aplaudió la declaración del conglomerado de cancilleres e hizo un llamado a la Fuerza Armada venezolana de sumarse a la línea trazada por la comunidad internacional, que desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro.

“La Fuerza Armada nacional tiene que cumplir su deber y eso significa desconocer a Maduro que es un usurpador ilegitimo. El Grupo de Lima está planteando lo que tiene que hacer y ahora corresponde a la Asamblea Nacional, a las Fuerzas Armadas y, desde luego, a todos los venezolanos hacer lo que nos corresponde hacer”, aseguró Machado.

En Twitter, el diputado Julio Borges dijo que esta declaración del bloque responde a la aspiración de la gran mayoría de venezolanos.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a la Asamblea Nacional (parlamento) asumir el poder ejecutivo el próximo 10 de enero como único organismo legitimo del país.

