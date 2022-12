Al cumplirse un año de la muerte de Hugo Chávez, Oliver Stone dice extrañarlo

Afirmó estar satisfecho de que más allá de su muerte ha continuado el proceso político que encabezó.

"Extraño a Hugo Chávez, extraño su espíritu y su presencia, cuando entraba a una habitación se sabía que el jefe estaba ahí, pero en el buen sentido no en un sentido dictatorial", indicó Stone en una entrevista difundida el martes por el canal Telesur, donde estrenará el documental sobre el presidente venezolano.

Indicó que el creador del Socialismo del Siglo XXI "tenía un hermoso espíritu de servicio a su pueblo".

"Algo que me ha causado mucha sorpresa es que aunque todos le extrañan han seguido adelante, con independencia como adultos, es decir que ya no son los hijos y las hijas de Chávez sino que son Chávez", indicó.

"Estaba preocupado de que cuando Hugo muriera existiera un culto a la personalidad de que Hugo era el que hacía todo en el Gobierno demasiado y que el pueblo no estuviera listo para tomar el control, creo que estaba equivocado", señaló.

Stone, quien conoció a Chávez en diciembre de 2007 y lo eligió como protagonista de su documental "South of the Border", en el que se exploran las políticas y los cambios sociales de América del Sur, recordó que llegó al fallecido gobernante a través del líder cubano Fidel Castro.

"Castro le comentó a Hugo que era un biógrafo justo y que le agradaba mi presencia", dijo.

Con relación al documental, señaló que "es el final de un gran capítulo pero no siento que realmente esté haciendo algo nuevo porque ya el mundo le rindió un gran tributo a Hugo".

Añadió que "las fotos del funeral te muestran lo amado que era".

"En muchas cenas he tenido peleas con algunas personas sobre la democracia en Venezuela y no se les puede explicar a los americanos porque ellos no entienden que hay más democracia en Venezuela que en Estados Unidos", indicó Stone.