Al menos 14 soldados muertos en ataque a campamento militar en el norte de Malí

El hecho fue calificado como acto “terrorista”, según el Ejército de este país. También resultaron 18 personas heridas y varios daños materiales.

"Las (Fuerzas Armadas Malíes) FAMa sufrieron un ataque esta mañana temprano, en torno a las 4H00, en Soumpi (Tombuctú). Las FAMa lamentan 14 muertos, 18 heridos y daños materiales", indicó el ejército malí en su página de Facebook.

El ejército retomó el control del campamento al caer la tarde, informó una fuente militar contactada por la AFP. "Dos terroristas han muerto" según aseguró esa fuente, mientras que el resto de atacantes están siendo "perseguido".

El ataque al campamento de Soumpi se produce dos días después de la muerte de 26 civiles, incluidos mujeres y bebés, por la explosión de una mina en Boni, en el centro de Malí, según un balance de Naciones Unidas.

El norte de Malí cayó en 2012 bajo el yugo de grupos yihadistas vinculados a Al Qaida, que fueron expulsados en gran medida por una intervención militar internacional lanzada en 2013 a iniciativa de Francia y todavía vigente.

En junio de 2015, el gobierno malí firmó un acuerdo de paz con coaliciones de grupos armados no yihadistas. Pero las fuerzas malíes y extranjeras aún no controlan varias zonas del país pese a la firma de este texto que supuestamente debía aislar a los yihadistas y que no acaba de aplicarse.