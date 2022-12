Al menos 27 muertos por explosión de una bomba en Bangkok

El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó hoy que es "demasiado pronto para saber" si la explosión de dos bombas en el centro de Bangkok (Tailandia), que causó la muerte de al menos 27 personas, fue un atentado terrorista.

La explosión se produjo en una intersección muy transitada en el centro de Bangkok, junto a un templo al que acuden hindúes y budistas, y causó 27 muertos y 80 heridos, según informaron medios locales.

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, expresó hoy su "profunda solidaridad con todos los que resultaron afectados por la explosión en Bangkok", según indicó su portavoz, John Kirby, en su conferencia de prensa diaria.

No obstante, Kirby aseguró que es "demasiado pronto para saber" si las detonaciones fueron un acto terrorista.

"No tenemos información, por ahora, que pueda permitirnos determinar cuál es la causa" de las explosiones, subrayó Kirby.

Por su parte, la Casa Blanca condenó el "acto deplorable de violencia" en Tailandia y expresó su solidaridad con "las víctimas, sus familias y seres queridos y el personal de emergencias que responde al incidente", según indicó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, en un comunicado.

"Estados Unidos seguirá en contacto cercano con las autoridades tailandesas a medida que investigan este ataque", añadió Price.

El Departamento de Estado está "siguiendo de cerca la situación y tratando de determinar si algún ciudadano estadounidense resultó afectado" por el suceso, según aseguró Kirby.

Fuentes diplomáticas confirmaron en Bangkok que entre las víctimas había turistas extranjeros, aunque no precisaron su número ni su nacionalidad.

Hasta ahora, ningún grupo se ha responsabilizado de las explosiones, y los atentados no son frecuentes en la capital de Tailandia, país en el que el turismo supone el principal sector económico.

Grupos armados musulmanes están implantados en el sur de Tailandia, pero no suelen operar en la capital del país.