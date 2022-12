Al menos 500 víctimas deja golpe de Estado en Sudán del Sur

Al menos 500 personas han muerto o resultado heridas, y más de 10 mil han buscado el cobijo de la ONU por los combates en Sudán del Sur desde el intento fallido de golpe de Estado del pasado domingo, en medio de llamamientos de Naciones Unidas a detener la violencia étnica.

El ministro sursudanés de Defensa, Kuol Manyang, puntualizó que el medio millar de víctimas no corresponde solo a fallecidos, como se había informado en un principio, sino que incluye también a los heridos.

Entre las víctimas hay civiles y militares, afirmó Manyang, que no dio una cifra concreta de muertos, aunque fuentes médicas explicaron que al menos cincuenta personas han perdido la vida.

El responsable de Defensa destacó que "la tranquilidad ha vuelto a la capital, Yuba, y el Ejército tiene la situación bajo control".

Previamente se registraron nuevos choques entre las tropas sursudanesas y militares disidentes en varias partes de la capital, así como en una zona de residencias castrenses próxima al aeropuerto de Yuba y en las montañas que rodean la ciudad.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Philip Aguer, dijo que una "pequeña fuerza" de la Guardia Presidencial también se rebeló y se enfrentó a las tropas, que persiguieron a los insurgentes durante horas.

Al menos diez personas, entre ellas políticos y militares, fueron arrestadas por su presunta implicación en la intentona golpista, mientras permanecen prófugas otras cinco, entre las que destaca el antiguo vicepresidente Riak Mashar, acusado de ser su principal responsable.

El ministro de Información, Micheal Makuei, destacó que los detenidos proceden de varias zonas de Sudán del Sur y solo uno de ellos es de la tribu Lou Nuer, por lo que aseguró que el golpe fue obra de un grupo de personas y no de una tribu concreta.

Mashar, que es miembro de los Lou Nuer, fue apartado de su puesto en julio pasado y parte de su guardia personal se ha unido a las fuerzas contrarias al presidente sursudanés, Salva Kir, que pertenece a la tribu Dinka.

El jefe de Estado denunció un "intento de golpe de Estado fracasado", del que responsabilizó a los partidarios de Mashar, su principal rival político.

Kir decretó el toque de queda nocturno en Yuba hasta nuevo aviso para evitar una escalada de la violencia.

Los militares disidentes trataron sin éxito de asaltar el Ministerio de Defensa, la sede del partido gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Sudán (MPLS) y el mayor almacén de armas de la capital.

Los violentos sucesos han llevado a la huida de al menos 10 mil civiles de los barrios más peligrosos de la capital, que han pasado a estar bajo la protección de la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNMISS), que ha ofrecido tratamiento médico a 39 personas.

En un comunicado, la misión instó a todas las partes implicadas en el conflicto a que cesen la violencia étnica.

La ONU pretende evitar que el intento frustrado de golpe de Estado derive en un conflicto étnico entre las tribu rivales Dinka y Lou Nuer, las más importantes del país.