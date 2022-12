Al menos cuatro muertos tras naufragio de una barca con inmigrantes en Florida

Al menos cuatro personas murieron en el naufragio de una embarcación sobrecargada de personas, aparentemente inmigrantes haitianos y jamaicanos, cerca de Miami, y otras once fueron rescatadas con vida por la Guardia Costera de EE. UU.

"Hasta el momento se han recuperado cuatro cadáveres de mujeres y salvado a once personas, una de las cuales fue trasladada de urgencia al hospital Mont Sinai" de Miami, confirmó a Efe un portavoz de los guardacostas.

Las autoridades indicaron que podría tratarse de inmigrantes de origen haitiano y jamaicano, quienes naufragaron cuando la embarcación sobrecargada de 7,6 metros de eslora en la que viajaban volcó a unos 14 kilómetros de la costa este de Miami.

Ninguno de los inmigrantes llevaba chaleco salvavidas, destacó la Guardia Costera, que envió a lugar del naufragio tres embarcaciones y un helicóptero, que aún siguen buscando náufragos.

Los once rescatados con vida estaban junto al casco de la embarcación que volcó en la zona de Government Cut, en la costa este de Miami.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de los muertos" en el naufragio, señaló en un comunicado Austin Gould, capitán de la Guardia Costera y comandante del sector ubicado en Miami.