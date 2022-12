Al menos diez muertos en atentado en Somalia contra jefe del Ejército

Siete civiles y tres soldados fallecieron por la explosión de un coche bomba reivindicado por los islamistas radicales shebab.

"Hemos confirmado la muerte de siete civiles y de tres miembros de las fuerzas de seguridad", declaró un alto responsable del ejército somalí, Muktar Adan Moalim.

El ataque fue reivindicado por los islamistas radicales shebab, quienes indicaron que el jefe del ejército Mohamed Jama Irfid, nombrado en este cargo el jueves por el presidente de Somalia, había escapado al atentado, información confirmada por una fuente de seguridad.

El ataque tuvo lugar cerca del ministerio somalí de Defensa. El grupo yihadista somalí vinculado a Al Qaida, Al Shabab, reivindicó el atentado en un comunicado transmitido por su cadena de radio Andalus: "un combatiente muyahidín arrojó su coche lleno de explosivos contra un convoy y las primeras informaciones indican que el jefe del ejército escapó por poco".

"Ha habido una fuerte explosión, probablemente causada por un coche bomba. Este se dirigía contra un convoy que escoltaba al jefe del ejército", confirmó a la AFP un responsable de seguridad somalí, Ali Abdirahman.

Este indicó también que Mohamed Jama Irfid y otros altos responsables del ejército pudieron escapar del ataque.

"Un autobús que transportaba civiles pasaba por ahí en el momento de la explosión y hay víctimas, pero no sé la cifra", añadió.

Por el momento no hay un balance disponible. Pero varios testigos preguntados por la AFP también hablaron de víctimas.

"He visto cinco soldados transportados en la parte trasera de una camioneta y algunos de ellos parecían muertos", describió uno de estos testigos, Abdukadir Moalim.

"El minibús (que transportaba civiles) fue completamente destruido y había varios cuerpos en el interior, pero no pude contarlos porque estaban muy afectados y quemados por la explosión", informó otro testigo, Abdirahman Isa.