Al menos ocho heridos por explosión de bomba en centro comercial de Chile

La explosión se produjo en un restaurante de comida rápida de un centro comercial situado en el municipio santiaguino de Las Condes, confirmaron fuentes de Bomberos, y causó heridas de diversa consideración a varios clientes de edades entre los 30 y los 65 años.

Fueron trasladados a diversos hospitales, dos de ellos en estado grave, informaron fuentes de los equipos de emergencia. Uno de los lesionados sufrió la amputación de varios dedos de una mano.

"Hay una alta probabilidad de que se trate de un bombazo", declaró a Canal 24 Horas el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, quien añadió que la explosión tiene características similares a la ocurrida semanas atrás en otros dos lugares de Santiago.

Los artificieros del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de Carabineros (Policía militarizada) llegaron hasta el lugar, situado en la zona oriente de la capital chilena, así como numerosas ambulancias y vehículos de bomberos, al tiempo que fue cerrada la estación de metro contigua.

Según la información preliminar facilitada por Bomberos, el artefacto que estalló contenía elementos metálicos que fueron los causantes de las heridas de las personas que estaban cerca y también impactaron en las paredes del local.

En lo que va de año, Santiago ha sido escenario de la explosión de una treintena de artefactos que han estallado en las proximidades de comisarías, edificios públicos y sucursales bancarias.

Aunque en algunos casos lo que perseguían los autores era robar los cajeros automáticos, en otros obedecían a la acción de grupúsculos antisistema.

Las autoridades, que en algunos casos han presentado querellas recurriendo a la ley antiterrorista, no han detenido hasta la fecha a los autores de la colocación de estos artefactos, siempre de fabricación casera.

Esta explosión se produce en vísperas de un nuevo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

"Lo que ha sucedido es horrible, pero Chile sigue siendo un país seguro", declaró hoy la presidenta Michelle Bachelet, después de que la explosión de una bomba en el Metro de Santiago hiriera a ocho personas, dos de ellas de gravedad.



Bachelet calificó el hecho de "abominable" y aseguró que el Gobierno aplicará "toda la fuerza de la ley antiterrorista" para castigar a los culpables. La mandataria chilena hizo estas declaraciones tras visitar a tres de las personas heridas en una clínica de Santiago.



"Este es uno de los actos más cobardes que hemos visto porque tienen como objetivo dañar a las personas, generar temor, incluso la muerte de personas inocentes", dijo la mandataria.

No obstante, aclaró que pese al atentado de hoy y a dos explosiones anteriores, una en el Metro y otra cercana a una comisaría policial, que no causaron víctimas, "decir que el terrorismo se ha instalado en nuestro país no corresponde".



Bachelet fue enfática en que se aplicará toda la fuerza de la ley "y por cierto también la ley antiterrorista", aunque recalcó que esta normativa "debe ser mejorada".



Este martes el Gobierno realizará una reunión especial de su comité de seguridad para abordar los atentados.



Por su parte, la policía chilena ha desplegado un intenso operativo de búsqueda para capturar a los autores del atentado, que colocaron el explosivo en un restaurante de comida rápida.