Al menos siete niños murieron tras un incendio en Brooklyn, Nueva York

Al menos siete menores murieron hoy en el barrio neoyorquino de Brooklyn a causa del incendio que se declaró en una vivienda, informaron fuentes de los bomberos,

Las edades de los menores oscilan entre los 5 y los 15 años. Hay otras dos personas heridas, una mujer con cerca de 40 años y la otra también menor, según las fuentes del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Medios locales dijeron que el incendio se declaró poco después de esta medianoche en una vivienda de tres pisos. En el lugar tuvieron que trabajar más de un centenar de bomberos.

El Departamento de Bomberos dijo que el fuego se había registrado en la avenida Bedford de Brooklyn y pudo tenerlo controlado una hora después de que comenzara.

La tragedia se desarrolló en una noche que había estado precedida de una fuerte nevada que cayó por la tarde en la ciudad, coincidiendo con la entrada de la primavera.

Según el diario "Daily News", la vivienda afectada estaba habitada por judíos ortodoxos, que tienen una fuerte presencia en Brooklyn. No se han facilitado aún las identidades de las víctimas.

Los menores tenían parentesco familiar, pero no se han dado a conocer detalles.

Los testigos dijeron a medios locales que dentro de la vivienda se encontraban ocho menores y la madre de algunos de ellos, que saltó desde una ventana para pedir ayuda cuando las llamas se estaban extendiendo dentro de su casa.

Imágenes difundidas por el canal local NY1 muestran la casa, de ladrillo rojo, con señales de que el interior quedó destruido por las llamas, mientras los bomberos estaban retirando parte de los equipos destinados a sofocar el incendio.

En las labores también participaron efectivos de Hatzolah, un servicio de emergencias que atiende a comunidades judías.

"Dos de los niños no respiraban cuando los sacaron", dijo uno de esos voluntarios al diario "New York Post".

El vecindario, muy tranquilo, está compuesto de viviendas individuales, separadas unas de las otras, por lo que el fuego no se trasladó a otros edificios.

Autoridades de la ciudad han convocado para las próximas horas una rueda de prensa para dar a conocer detalles de esta tragedia.