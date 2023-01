Alan García acusa al presidente peruano de presuntas interceptaciones ilegales

“Ha habido 'chuponeo' (espionaje)” por más de 15 días, afirmó el exmandatario que es investigado por el caso Odebrecht.

García declaró a los periodistas locales en medio de un revuelo provocado por un grupo de sus partidarios, que detectaron una camioneta en las inmediaciones de su casa con supuestos equipos para realizar interceptaciones de sus comunicaciones.

Publicidad

"Me informan que ha estado más de 15 días en las inmediaciones y ha habido 'chuponeo' (espionaje) y que lamentablemente con ayuda de personal uniformado han retirado un maletín con todas las escuchas", declaró a los periodistas en los exteriores de su casa.

El exmandatario (1985-1990, 2006-2011), que está siendo investigado por presunto lavado de activos por los sobornos de la empresa Odebrecht durante su segundo gobierno, agregó que este hecho "dice muy poco del Estado de derecho en el Perú".

"Creo que esto no es dable y menos en vísperas de un proceso electoral y de un referéndum", agregó García en alusión a la consulta popular del próximo domingo.

El exgobernante, que fracasó en su intento de asilarse en Uruguay, lamentó "mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha", al hacer mención a los delitos atribuidos al exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Publicidad

García remarcó que "es gravísimo que se extraiga un equipo de escucha" y pidió que la Fiscalía denuncie "este delito flagrante", del cual afirmó "el gran responsable es (Martín) Vizcarra".

"No hay pues Estado de derecho si estamos siendo escuchados los peruanos, no solamente yo, sino muchas personas de la oposición o que no están con el gobierno, también están escuchadas y esto es muy lamentable", expresó.

Publicidad

Tras las declaraciones de García, el ministro del Interior, Carlos Morán, declaró a RPP Noticias que "no hay nada irregular" en la presencia de un vehículo oficial en las inmediaciones de la casa del líder del partido Aprista.

"Yo garantizo que no hay equipos de chuponeo en la camioneta", aseguró el ministro.

Por su parte, el coronel Marcelo Quiroga, de la unidad de inteligencia policial, explicó a los periodistas, en el lugar del incidente, que se trata de un vehículo de la Policía con equipos para transmisión de comunicaciones, y que formaba parte de un plan de protección a una exautoridad política, como Alan García.

García recibió el lunes pasado la negativa de Uruguay a su pedido de asilo, tras declararse un perseguido político en su país, después de que un juzgado ordenó su impedimento de salida de Perú debido a las investigaciones abiertas por los sobornos entregados por Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Publicidad

En contexto: