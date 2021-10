Alarmante cifra de niños huérfanos en Estados Unidos a causa del COVID-19: más de 142.000

Entre las incontables consecuencias de la pandemia en nuestras sociedades, hay una prácticamente desconocida. El COVID-19 ha dejado huérfanos a más de 142 mil niños en Estados Unidos, una publicación especializada en pediatría revela esta cifra devastadora.

En el país norteamericano se cuentan por miles las familias en duelo debido al COVID-19. El inmigrante colombiano Alfonso Cárdenas está en la dolorosa estadística. Falleció en Tampa, Florida, a los 56 años, tras contraer el virus. Era viudo, por lo que las complicaciones del contagio terminaron dejando a sus 3 hijos huérfanos.

Un dolor en el alma que hoy comparten 142.637 menores de edad en Estados Unidos, quienes por cuenta del virus han perdido a alguno de sus padres, abuelos o cuidadores. Así lo asegura un informe publicado por la revista especializada de pediatría.

“Lo importante es apoyar al niño. Dejarlo que él hable, que se exprese, no ocultar la muerte. No decir que se fue de viaje, que va a venir. No mentir, eso los latinos lo hacemos mucho. Afrontar la verdad, decirle la verdad, explicarle la verdad”, aconsejó la psicoterapeuta Elizabeth Delicio.

Para especialistas como Elizabeth Delicio, la manera como los niños afronten el duelo dependerá no solo de la edad, sino además de su entorno. Según el estudio: de los más de 142 mil menores de edad en duelo, el 32% son latinos y el 26% afroamericanos.

“El niño puede caer en depresión o ansiedad. Por ejemplo, no va a querer dormir solito, va a tener pesadillas, puede dormir mucho. Dormir poco, subir o bajar de peso, falta de concentración, va a bajar los grados de la escuela, todo esto es normal porque son procesos de duelo”, añadió Elizabeth.

Publicidad

A nivel mundial, más de un millón y medio de niños perdieron a uno de sus padres o abuelos. Se estima que por cada 2 muertes por COVID-19 en el mundo, un niño enfrenta el fallecimiento de un padre o cuidador.