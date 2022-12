Alberto Nisman, fiscal que denunció a Cristina Fernández (1963-2015)

18 de enero de 2015

El fiscal argentino Alberto Nisman había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrimiento agravado en la causa del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El cadáver de Nisman fue hallado en el baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso al mismo, en su departamento de Buenos Aires, de acuerdo con comunicado del Ministerio de Seguridad.

Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego del calibre 22, además de un casquillo de bala.

La fiscal Viviana Fein informó a periodistas que la muerte de su colega se produjo por un disparo de arma de fuego.

Fein relató que fue la madre del fiscal quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo y que la puerta del departamento donde residía no estaba forzada.

Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa, decidieron informar a los familiares, indicó el Ministerio de Seguridad.

El fiscal había sido convocado para acudir al Congreso para dar explicaciones sobre su denuncia e informar sobre las pruebas con las que contaba.

Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de periodistas que se sentía muy seguro del paso que estaba dando y que no sabía "que podía pasar" o si iba a haber represalias en su contra.

Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos y más de 200 heridos.

El fiscal presentó su denuncia ante el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas.

Según la denuncia de Nisman, la presidenta y su canciller "tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina".