Alcalde de EE. UU. dice que pudo haber tenido coronavirus en noviembre del año pasado

Lo más sorprendente es que ha recibido correos de personas que estuvieron enfermas y, aunque fueron diagnosticadas con bronquitis, tienen su misma sospecha.

Michael Melham, alcalde de Belleville en el estado de Nueva Jersey, dijo que más que una corazonada, tiene razones para creer que en ese mes tuvo COVID-19 .

“Voy cada año a un chequeo. Fui a la cita y le dije a mi médico: ‘Hay alguna opción de que pueda chequear mi sangre para ver si tengo el anticuerpo para coronavirus?’ y él me preguntó el porqué. Yo le dije: ‘¿Se acuerda que estuve aquí en noviembre porque estaba muy enfermo? Algo estuvo mal, eso no era gripa. Estoy seguro de que no eran mis alergias ni la sinusitis’”.

Luego de practicar el examen, el resultado los dejó atónitos. “Vi que casi se le salían los ojos. Me miro, miro la prueba y dijo: ‘Eres positivo. Tienes los anticuerpos’”, narró Melham.

Afrimó que, aunque el tiempo no encaja, es un hecho que estuvo enfermo.

Cientos de personas reportan casos similares, pero en noviembre ni siquiera China había detectado sus primeros enfermos en Wuhan. Sin embargo, lo que más sorprendente es que el alcalde ha recibido decenas de correos y mensajes de personas que estuvieron mal de salud, diagnosticadas con bronquitis, y tienen la misma sospecha.

Este y otros hechos han despertado la duda sobre si el coronavirus ya rondaba en silencio el año pasado, pues un joven de origen argelino también habría tenido COVID-19 en diciembre, pero en Francia.

Los investigadores intentan resolver el misterio y han pedido a los países que puedan hacer el rastreo indagar en los casos de enfermedades respiratorias de fin de año.