Alcalde de Manta, la tercera ciudad más importante de Ecuador, fue asesinado a tiros

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, falleció el domingo 23 de julio tras un ataque armado ocurrido mientras realizaba un recorrido por unas obras de la municipalidad, confirmó el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata.



"Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado", señaló el funcionario en su cuenta de Twitter. Agregó que la Policía Nacional "se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto".

En medio del ataque al alcalde de Manta otra persona falleció y cuatro más resultaron heridas, dos de ellas implicadas en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud. El ministro del Interior reiteró que la Policía "no descansará hasta dar con los responsables".

El coronel de la Policía Alex Salgado precisó que "la seguridad del alcalde realizó unos disparos, es decir, repelió el ataque" e hirió a un hombre que se encuentra hospitalizado y bajo custodia.

"Mi hermano ha muerto, oren por el descanso de su alma, este crimen no puede quedar impune por favor, no los dejemos ganar a estos malvados", escribió en Twitter Ana, hermana del alcalde de Manta (1985-2023).

Añadió: "La oscuridad, la maldad ha ganado esta vez, no dejemos que sigan ganando, no a la impunidad, castigo a los malvados".

Amenazas previas al alcalde de Manta

En una rueda de prensa, la Policía confirmó que el funcionario asesinado tenía protección policial, que había solicitado tras recibir amenazas.

Intriago tenía 37 años y era padre de dos niños. Había sido reelegido para un nuevo periodo en los comicios de febrero de 2023.

Los policías actuaron durante el incidente y persiguieron el vehículo en que se movilizaban los presuntos protagonistas del ataque armado contra el alcalde de Manta, que también dejó como consecuencia colateral una mujer fallecida, futbolista de profesión.

Según la Policía, el vehículo en que huyeron los presuntos delincuentes, una camioneta reportada como robada, sufrió un accidente durante la persecución y se detuvo al conductor, que era de nacionalidad venezolana, sin antecedentes penales, mientras que otro sujeto huyó por una loma.

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos desde hace varios meses, ante el aumento de hechos violentos, muchos de los cuales las autoridades relacionan con bandas criminales vinculadas el narcotráfico.

Entre enero y junio se registraron 370 homicidios en esa provincia. En mayo, una fiscal y su asistente también fueron asesinadas en Manta.