Alcalde renuncia luego de que nueve mujeres lo acusaran de abuso sexual

Tras el escándalo por las denuncias de abuso sexual por parte de nueve mujeres en contra de Dominic Foppoli, alcalde de Windsor, en California (Estados Unidos), el funcionario renunció a su cargo, informaron medios internacionales.

Mientras el político se declaró inocente de las acusaciones, las denunciantes lo señalan de conducta sexual inapropiada, “que va desde violación hasta exposición sexual no deseada”, detalló People.

Publicidad

“Es con el corazón apesadumbrado que renuncio. Siempre he sostenido y siempre mantendré que no participé en ningún acto sexual no consensuado con ninguna mujer”, dijo Foppoli en un comunicado.

También puede leer: Insólito: prendió en llamas la casa de su vecino porque este no le cortó el césped

Víctimas

Una de ellas es Farrah Abraham, conocida por su participación en programas de televisión como ‘Teen Mom’ y ‘16 and Pregnant’.

Publicidad

Abraham, de 29 años, lo denunció en abril ante la Policía de Palm Beach.

Según People, por este caso hay "una investigación criminal abierta y activa". El abogado de la mujer señaló que ella tiene evidencia física de los hechos y ya la ha proporcionado a las autoridades.

Publicidad

A la denuncia de Abraham se suman los testimonios de otras ocho mujeres en los años 2002 y 2019, entre ellas la concejala de Windsor Esther Lemus, quien denunció que Foppoli la drogó en dos ocasiones y obligó a tener relaciones.

De otro lado, Rachel Hundley, antigua alcaldesa de Sonoma, lo acusó de conducta sexual inapropiada. Ella aseguró que este hombre se desnudó y subió encima de ella sin su consentimiento hace seis años en la habitación de un hotel.

Tras su renuncia, Dominic Foppoli será reemplazado por Rosa Reynoza.