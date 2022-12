Alcaldes de EE.UU. y comunidad internacional critican decisión de Trump sobre Acuerdo de París

“La decisión no detendrá a todos los que estamos comprometidos por el planeta”, declaró por su parte Angela Merkel.

"Gran decepción", "irresponsable", "un error para el futuro del planeta" y "un día triste para el mundo: las reacciones en el mundo al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima son unánimemente negativas.

ONU

El portavoz de la ONU evocó una "gran decepción" y dijo que el secretario general, Antonio Guterres, "tiene confianza en las ciudades, estados y empresas en Estados Unidos para continuar -junto a otros países - (...) trabajando en pos de un crecimiento económico sostenible y de bajar las emisiones de carbono, lo que va a crear empleo de calidad y los mercados y garantizará la prosperidad".

China

China, el país que más contamina en el mundo, prometió el viernes aplicar el acuerdo de París. "Las partes concernidas deben cuidar este resultado tan difícilmente conseguido", declaró ante la prensa el portavoz de la cancillería china, Hua Chunying, antes de subrayar que China tomará "medidas concretas" en respuesta al cambio climático. "Respetaremos sinceramente nuestras obligaciones", agregó.

Unión Europea

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, estimó como "seriamente errónea" la decisión del presidente estadounidense y aseguró el viernes que no hay "vuelta atrás".

El mundo "puede contar con Europa" para dirigir la lucha contra el calentamiento global, indicó en un comunicado el comisario europeo para el Clima, Miguel Arias Cañete.

"En el periodo anterior al acuerdo de París, los dirigentes de la industria química europea apoyaron públicamente un sólido acuerdo global sobre el cambio climático y aplaudieron los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo ambicioso y globalmente vinculante. Nos apegamos a esta posición", afirmó la federación de la industria química europea, el European Chemical Industry Council.

Francia

En opinión de Macron, Trump "cometió un error para el futuro de nuestro planeta" ya que "no hay un planeta B". Hablando en inglés en una alocución difundida para Estados Unidos, Macron llamó a los estadounidenses "hacer grande a nuestro planeta" ("Make our planet great again"), parafraseando el eslógan de campaña de Donald Trump.

"A todos los científicos, ingenieros, empresarios, ciudadanos comprometidos que la decisión del presidente de Estados Unidos decepcionó", el mandatario francés aseguró que encontrarían "en Francia una segunda patria".

"No renegociaremos un acuerdo menos ambicioso, de ninguna manera", advirtió llamando "al conjunto de los países" que firmaron a "no ceder nada".

Su predecesor, François Hollande, estimó que a pesar del retiro de Estados Unidos, "lo que se produjo en París es irreversible".

Alemania

La canciller alemana Angela Merkel se declaró el viernes "más determinada que nunca" en actuar a favor del clima. "Esta decisión no puede y no va a detener a los que estimamos que tenemos el deber de proteger el planeta", dijo.

La víspera dijo que "lamenta" la decisión de Trump y pidió que prosiga "la política climática que preserva nuestra Tierra".

Varios de sus ministros socialdemócratas, entre ellos su ministro de Relaciones Exteriores, advirtieron que la decisión de Trump "perjudicará" al mundo entero.

Italia

El presidente del Consejo italiano, Paolo Gentiloni, afirmó el jueves que no había que "retroceder" con lo logrado en París.

Reino Unido

La primera ministra británica Theresa May dijo que el Acuerdo de París protege la "prosperidad y la seguridad de las generaciones futuras".

Estados Unidos

El expresidente estadounidense Barack Obama lamentó la decisión de su sucesor de retirar al país del acuerdo que firmó en diciembre de 2015. "Los países que permanecen en el acuerdo de París serán los que cosecharán los beneficios, con nuevos puestos de trabajo por las industrias creadas", afirmó.

El fundador de Tesla, Elon Musk, dijo que dejaría el círculo de consejeros de Trump y dijo en Twitter que "El cambio climático es real. Abandonar París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo".

Incluso pesos pesados de la industria petrolera estadounidense como ExxonMobil y Chevron manifestaron este jueves su continuado apoyo al Acuerdo.

Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llamó a Trump para expresar su "decepción" pero también le comunicó su intención de seguir trabajando con socios internacionales para abordar el cambio climático.

Dinamarca

El primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, estimó que el jueves era "un día triste para el mundo. Dinamarca está listo para continuar la batalla por el clima y salvar a las generaciones futuras".

Brasil

Brasil manifestó "profunda preocupación y decepción", según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en comunicado oficial.

Argentina

El gobierno argentino expresó que "lamenta profundamente" la medida adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump.

"Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación demostrado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático", dijo la diplomacia argentina.

México

El gobierno de México reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París y dijo que continuará "fomentando la cooperación internacional, sin restricciones, para que el Acuerdo se aplique en su totalidad", según un comunicado difundido por la cancillería mexicana y el ministerio del Medio Ambiente.

Más tarde, en un mensaje en Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que México "seguirá implementando sus metas establecidas" para la reducción de emisiones.

Fiyi

El combate contra el calentamiento global seguirá, pese a la "desafortunada" decisión de Estados Unidos, dijo el primer ministro de Fiyi, Voreqe Bainimarama, que presidirá la COP23 que se celebrará este año en Alemania.

Pese a que calificó la decisión como "profundamente decepcionante" dijo que está convencido de que "el gobierno estadounidense finalmente se va a unir al combate ya que las pruebas científicas sobre la influencia del hombre en el cambio climático ahora son bien conocidas".

Australia

El ministro de Medio ambiente y de Energía australiano, Josh Frydenberg, aseguró que su país respetará los compromisos estimando que el acuerdo de París "es sensato".

Nueva Zelanda

La mayoría de las declaraciones del presidente Trump son inexactas, reaccionó la ministra para el Cambio Climático neozelandesa, Paula Bennett. "No costará más a Estados Unidos que a los otros" respetar el acuerdo de París, dijo.

Polinesia

El presidente de la Asamblea de la Polinesia Francesa, Marcel Tuihani, expresó su "estupefacción".

"Lamentamos profundamente que el presidente de Estados Unidos no tenga más consideración por los pueblos de los Estados insulares del Pacífico, cuya existencia está amenazada por los efectos del calentamiento global científicamente probados", dijo Marcel Tuihani en un comunicado.