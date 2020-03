Alcaldesa recurrió a medida extrema para impedir que avión proveniente de España aterrizara

Cynthia Viteri, mandataria de Guayaquil, ordenó que vehículos bloquearan la pista del aeropuerto. Este jueves confirmó que ella tiene coronavirus.

Su medida ha causado polémica, pues el avión pretendía recoger a ciudadanos extranjeros en Ecuador para regresarlos a sus países en Europa.

En medio de la controversia, Viteri reveló que dio positivo para COVID-19.

“Hijos, los amo. No vengan, papá y yo estaremos bien”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020