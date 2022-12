Alcaldesa respondió a Colombia que no retirará cartel de ‘Narcos’ en Madrid

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, entregó una carta al embajador de Colombia en España sobre las intenciones de retirar el cartel de ‘Narcos’, serie de Netflix que hace alusión a Pablo Escobar y la cocaína con el eslogan ‘Oh blanca Navidad’.

Según la alcaldesa, el ayuntamiento considera que el poster publicitario no incumple ninguna norma y por esto no será retirado.

Sin embargo, animó al gobierno de Colombia a pasar el caso a otras entidades como la Asociación de Autocontrol que regula los contenidos publicitarios.

El pasado martes estalló la polémica cuando la canciller María Ángela Olguín solicitó que se retirara el cartel de la serie sobre narcotráfico.

Durante su paso por España el mandatario colombiano explicó en una entrevista para radio que “Pablo Escobar era un asesino que no merece bajo ninguna circunstancia y desde ningún punto de vista ser exaltado como héroe".