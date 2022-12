Alemania: ¿ola de antisemitismo o crítica a Israel?

"Judío, judío, cerdo cobarde, vaya afuera y pelée solo" o "Muerte a israelíes" fueron algunas de las consignas que se escucharon en los últimos días en Berlin durante las protestas en contra de la intervención militar de Israel sobre la franja de Gaza en Palestina y que han abierto el debate sobre una eventual ola de antisemismo en Alemania.

El pasado alemán y su responsabilidad en el holocausto y sus 6 millones de judíos muertos, hacen especialmente a la política alemana intolerante al extremismo, la xenofobia o al antisemitismo. Razón por cual las numerosas protestas propalestinas de la última semana en Berlín, Frankfurt y Essen, entre otras ciudades, han conducido al debate.

Tal ha sido la polémica que el presidente Joachim Gauck se manifestó el pasado miércoles oficialmente desde el Palacio de Bellevue para hacer un llamado a cordura, poco antes de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el pasado viernes, durante el llamado Día de Al Quds (Día de Jerusalén), que tiene lugar al término del Ramadán (mes de ayuno de los musulmanes).

"El antisemitismo, aún cuando es nuevo, cuando es importado por la comunidad internacional, será igual o menos tolerado que el viejo auctótono antisemitismo que hay en algunos entornos de radicales de derecha o de izquierda", advirtió Gauck en referencia a la participación mayoritaria de turcos o decendientes de países árabes en dichas manifestaciones.

La canciller Ángela Merkel también calificó los epítetos contra los judíos como un "ataque a la libertad y a la tolerancia", así como "un intento de debilitar nuestro orden democrático y liberal".

En diálogo con Noticias Caracol, el concejal de Berlín por el Partido Unión Cristiana Demócata (CDU), Burkard Dregger rechazó las manifestaciones hasta ahora ofensivas contra la comunidad judía. "Hay algunos que se manifiestan con expresiones o accines que se pasan de la línea roja y son claramente antisemitistas. Como estado de derecho, es algo que no podemos aceptar", subrayó.

El político conservador advirtió que "está permitido demostrar contra la guerra en otro país, pero cuando se infringe la ley de reunión esto debe ser castigado", al tiempo que manifestó su comprensión por el pueblo palestino y su alta cuota de víctimas desde el inicio de la guerra hace dos semanas.

Para otros, la polémica sobre antisemismo en Alemania es exagerada. Así lo manifestó el investigador de Antisemitismo, Wolfgang Benz, en entrevistas con el Diario Berliner Zeitung. "Obviamente hay antisemitismo en Alemania. Eso es deplorable. Pero es una constante de sedimentos en la sociedad y de ninguna manera una avalancha que se va volviendo cada vez más grande", señaló.

Benz agrega que "la crítica a la política de Israel no es lo mismo que antisemitismo". Y evidentemente no todos los carteles y arengas que se han registrado en las protestas en Alemania tienen mensajes antisemitistas. Algunos carteles piden la liberación de Palestina, detener el derrame de sangre y la muerte de niños o piden ayudar a "salvar" a su pueblo.

La intervención militar de Israel, que inició hace 18 días, deja al momento 813 palestinos muertos y 5.237 palestinos heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Las cifras de israelíes muertos suman 30 soldados y 2 civiles.

Protestas en el día Al Kuds

La manifestación más numerosa fue la de Berlín, en la que en torno a 1.200 personas -en su mayor parte de origen árabe- recorrieron el oeste de la capital y corearon mensajes como "Israel, asesino de niños" y "Detengan el genocidio".

En el final del recorrido la marcha de Berlín se encontró con una contramanifestación organizada por proisraelíes y en la que estuvo presente el embajador de Israel en Alemania, Yakov Hadas-Handelsman.

"Es nuestro derecho y obligación defendernos frente a las provocaciones", aseguró el diplomático.

Pese al encuentro de ambas manifestaciones, no se produjeron incidentes.

La Policía, que desplazó unos 1.500 agentes a la protesta antiisraelí en Berlín, advirtió previamente a los organizadores de que cualquier exaltación de la violencia o la quema de objetos no estaba permitida.

Además de en la capital, otras ciudades alemanas como Stuttgart (suroeste), Hannover (norte) y Bonn (oeste) registraron manifestaciones contra la actuación de Israel en la franja de Gaza, sin que se haya informado de incidentes.