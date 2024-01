Alerta en Estados Unidos por aumento de menores que se quitan la vida al ser víctimas de sextorsión

En Estados Unidos, el FBI emitió una alerta por cuenta de una creciente práctica delincuencial que tiene como objetivo a los adolescentes. Se trata de la sextorsión, un delito que está llevando a varios menores al suicidio en ese país.



Se trata de una amenaza que se registra a través de plataformas de videojuegos, transmisión de video y en redes sociales. Esta práctica consiste en que un delincuente, que finge ser otra persona, manipula a un menor de edad hasta que le manda fotos y videos sexuales.

Posteriormente, el delincuente lo amenaza con publicarlo en las redes sociales. Aquí es donde el criminal aprovecha la condición de vulnerabilidad del adolescente para exigirle más material y plata.

Tamia Woods es la mamá de un adolescente de 17 años que se quitó la vida por cuenta de la presión de los criminales: “La llamada más horrible que he recibido cuando me dijeron que mi único hijo, mi bendición, ya no estaba más aquí. Ahora vivo solo de mis recuerdos con él”.



Desde 2021, al menos 20 menores de edad se quitaron la vida por esta causa. Durante ese lapso, el FBI recibió 12.600 denuncias. La mayoría fueron de adolescentes varones entre los 14 y 17 años que creían haber sido contactados por jovencitas de su misma edad.

Christina Balinoti, doctora en psicología familiar, se refirió a esta situación: “No pensemos que nuestros hijos están más seguros porque están en casa con el celular todo el día. Internet es más peligroso que dejarlos en la calle. El cerebro del adolescente madura muy tarde, es muy inmaduro y no está en condiciones de tomar decisiones adecuadas. Necesita relaciones sanas, que pertenece a una familia, que es aceptado y no hay prejuicio”.

Publicidad

Especialistas dicen que la clave está en no culpar a los menores, fomentar espacios de diálogo sin temas tabú y cuidar su salud mental.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia