Alerta máxima en Egipto por temor a ataque terrorista

Usama Ismail, asistente del Ministerio del Interior para el Sinaí, señaló que se decretó la alerta máxima en la zona tras recibir informaciones de los servicios de inteligencia sobre la intención de grupos radicales de perpetrar atentados contra edificios de la policía, según la agencia de noticias egipcia Mena.

Ismail agregó que todos los cuerpos de seguridad están desplegados en sus lugares, excepto las fuerzas antidisturbios de la ciudad de Arish, que rechazaron salir a cumplir con sus labores al secundar la huelga de policías en protesta contra el ministro egipcio del Interior.

Además, la huelga de policías mantiene cerradas comisarías en al menos diez provincias del país.

La fuente explicó a la agencia Efe que esta resolución implica la suspensión de días libres y vacaciones de oficiales y agentes policiales, y de tropas militares.

Esta alarma llega en un día en que cientos de manifestantes del club de fútbol cairota Al Ahly incendiaron el Club de Oficiales de la Policía y la sede de la Federación Egipcia de Fútbol en protesta contra la sentencia por la masacre en el estadio de Port Said del año 2012.

Grandes columnas de humo se elevan sobre la isla de Zamalek tras este ataque, que llega tras la emisión del veredicto final por la masacre de Port Said, en el que dos altos cargos policiales fueron condenados a 15 años de prisión, mientras que otros siete miembros de las fuerzas de seguridad fueron absueltos.

Según la televisión estatal, miles de radicales del grupo, conocido como "Ultras Ahlawy", irrumpieron en el Club de la Policía y prendieron fuego en algunas dependencias.

Los bomberos tratan de controlar el incendio provocado, según la agencia estatal Mena.

Además, algunos aficionados han irrumpido en la Federación Egipcia de Fútbol, que se halla también junto a la sede del Al Ahly.

Cientos de ultras del equipo cairota que se dirigían a través de los puentes sobre el Nilo hacia el centro de la ciudad, donde se ubican la plaza Tahrir y el Ministerio del Interior, han dado media vuelta y regresan en estos momentos hacia la sede del equipo Al Ahly.

En febrero de 2012, 72 personas, la mayoría seguidores del Al Ahly, murieron en el estadio de Port Said en enfrentamientos con la hinchada local del Al Masry.

El Cairo, Egipto