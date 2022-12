Alerta roja por erupción del volcán Villarrica en Chile

La violenta erupción del volcán Villarrica, uno de los más activos de Sudamérica, obligó a evacuar a 3.385 personas y a delimitar una zona de 10 kilómetros en torno al macizo a la que no se podrá acceder por al menos 24 horas.

El ministro del Interior chileno Rodrigo Peñailillo dijo que por lo menos 122 personas permanecen aisladas tras la erupción, que elevó el cauce de algunos ríos y cortó dos puentes por el derretimiento de la nieve en los faldeos del volcán, de 2.847 metros sobre el nivel del mar.

La erupción se prolongó por unos 50 minutos, dijo el geólogo Carlos Cardona. Los gases se elevaron hasta unos 3.000 metros.

Rodrigo Álvarez, director del Servicio Nacional de Geología y Minería, advirtió a las personas, especialmente a las decenas de turistas que visitan Pucón y Villarrica para realizar excursiones al volcán, que "esto no es un espectáculo pirotécnico" y los llamó a acatar las prohibiciones de acercamiento al volcán, cuya última erupción fuerte se registró en 1984.

José Manuel Reyes, de 37 años y encargado del hostal La Bicicleta, de esta ciudad, dijo a The Associated Press que vio la erupción desde la terraza de su edificio con un grupo de turistas de Francia, Canadá, Australia, Sudáfrica y Brasil.

"Había gente nerviosa en la calle, pero fue más que todo un espectáculo de la naturaleza. Se veía muy bonito, la lava naranja roja bajando", contó

El ministro Peñailillo dijo que la alerta roja afecta a alrededor de una docena de localidades de las comunas de Pucón, Villarrica y Panguipulle, donde viven unas 400 personas.

Pucón es un balneario lacustre a 785 kilómetros al sur de Santiago y a 22 kilómetros del volcán, que es un atractivo turístico internacional.

La presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona y abordó un helicóptero junto a tres de sus ministros para evaluar la situación.

"Es un volcán que está desestabilizado, todos sus parámetros están alterados", dijo Alvarez, quien agregó que "era una situación que era esperable y habíamos trabajado para ello".

En las últimas semanas el Villarrica había aumentado su actividad, por lo que las autoridades habían incrementado la vigilancia geológica.

Algunos de los evacuados regresaron a sus hogares tras la operación inicial, señaló el alcalde de Currarehue, Abel Painefilo. Otros permanecían en casas de familiares o en los albergues habilitados por los alcaldes de la región.

Unas cinco horas después del estallido, la televisión mostraba a centenares de personas que volvían a Pucón y otras ciudades y fotografiaban el macizo, que sólo emitía una pequeña fumarola de color negro.

El Villarrica se ubica en la región de La Araucanía y está cubierto por un glaciar de unos 40 kilómetros cuadrados y un manto de nieve desde los 1.500 metros de altura.

Imágenes del canal local 13 mostraban al volcán con mucho menos nieve que antes de la erupción.

Chile tiene unos 2.000 volcanes a lo largo de su territorio en la cordillera de los Andes, de los cuales unos 90 están activos. El Villarrica es considerado uno de los más peligrosos.