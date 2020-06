¿Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, tenía infiltradas a las fuerzas armadas colombianas?

En su versión en español, el diario el Nuevo Herald señala que el general Cristopher Figuera, exjefe de inteligencia del Sebin, recibió la información de parte del propio Álex Saab, hoy detenido en Cabo Verde, África.

"Saab tenía a funcionarios del servicio de inteligencia de Colombia controlados, los tenía en su nómina”, le dijo Figuera al diario estadounidense.

Según el exjefe de inteligencia, Saab le ofreció organizar un encuentro con los oficiales de inteligencia colombianos comprometidos, pero que nunca se concretó.

También le habría dicho que en su red de información contaba, además, con personas dentro del sector bancario y militar.

"Le pregunté que si eran confiables y me respondió que totalmente; muy interesante, le dije. En ese punto me invitó a que nos tomáramos un café y dijo que él me pondría en contacto con ellos", relató Figuera.

Alex Saab, considerado el mayor operador de negocios ilícitos del gobierno venezolano en los últimos 10 años, fue detenido el pasado viernes, bajo circular roja de Interpol, por las autoridades de Cabo Verde, en las costas africanas, cuando el avión privado en el que viajaba rumbo a Irán se detuvo para reabastecerse de combustible.

El régimen venezolano calificó de arbitraria la detención y exigió su libertad.

Sin embargo, los esfuerzos de Caracas no fueron suficientes y en un tribunal de Cabo Verde le legalizaron la captura al colombiano.

Ahora, el tribunal de la República de Cabo Verde evalúa su extradición a Estados Unidos, país que le acusa de ser uno de los mayores testaferros de Nicolás Maduro.

Con un entramado de empresas en más de 8 países, Saab ha amasado una enorme fortuna a la sombra del chavismo en la importación con sobreprecios de alimentos y otros bienes esenciales, además de contratos para la explotación de oro, carbón y como contratista de petróleos de Venezuela.

En julio de 2019, Saab fue acusado en la Corte Federal de Miami por lavado de 350 millones de dólares y fue incluido en la lista Clinton. En Colombia, tiene circular azul de Interpol y orden de captura por lavado de activos.

Aunque Cabo Verde y Estados Unidos no tienen un tratado de extradición vigente, sí hay un acuerdo bilateral en materia de apoyo de justicia penal.

Estados Unidos ahora tiene entre 18 y 40 días para formalizar el pedido de extradición De Alex Saab. El proceso ya está en curso.

