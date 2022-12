Alianza del Pacífico se reúne este domingo en Chile

Juan Manuel Santos puntualizó que aunque sea el mayor esquema regional de integración, el nuevo bloque "no va contra nadie", tan solo trata de complementarse para obtener logros.

"No tengo la menor duda que este proceso es el más importante que ha tenido América Latina en toda su historia, no solo por la importancia de estos países unidos, sino por los resultados que ya estamos teniendo", indicó.

El presidente colombiano argumentó que "son las cuatro economías que más están creciendo en América Latina, con comunes denominadores" y explicó que entre las iniciativas conjuntas puestas en marcha figura la apertura de embajadas u oficinas comerciales conjuntas en algunos países.

Santos también sostendrá este domingo encuentros bilaterales con la canciller de Alemania, Ángela Merkel; el primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Posteriormente, participará en la Clausura de la Cumbre de la Comunidad Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac - UE).

En horas de la tarde, sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, y luego asistirá a la inauguración y la reunión privada de los jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), esta vez sin presencia de los líderes de la Unión Europea.