“Allá nos hubiéramos muerto las dos”: embarazadas viajan de Venezuela a Brasil para dar a luz

Algunas que se quedaron en su país les tocó el parto en plena calle. Los hospitales no están en capacidad de recibir nuevos pacientes por falta de insumos.

Carmen es solo una de las tantas madres que hacen fila y espera por turno. Aguarda entre moscas y malos olores. Fue referida de otro centro de salud donde le dijeron que no había cómo atenderla.

Esta situación del sistema de salud confirma el más reciente estudio de Caritas, de Venezuela, donde ubica al Zulia entre los primeros estados con elevados índices de mortalidad infantil.

Estos son motivos suficientes para que las mujeres gestantes emprendan una travesía en búsqueda de un sistema que les garantice la salud. Muchas de ellas viajan a Brasil, donde las autoridades sanitarias sufren su propio calvario.

Según la comunidad médica, las complicaciones en los partos de venezolanas, debido a la falta de atención prenatal y tratamientos médicos en su país, son los casos que demandan más recursos y personal, lo que acaba incrementando los gastos médicos del sistema público de salud.

Uno de los casos particulares es el de Dayana Rodríguez, quien a sus 17 años llegó al hospital de Boa Vista con 6 meses de gestación. “Si me compliqué aquí, allá ya nos hubiéramos muerto las dos porque allá (en Venezuela) prácticamente no se consigue prácticamente nada de nada".

Dayana convulsionó durante el trabajo de parto y lleva 2 semanas hospitalizada, debido a las complicaciones por el grave estado de salud en el que llegó.

Esta situación se repite cada vez con mayor frecuencia y tiene en aprietos el sistema de salud materno en esta zona del norte de Brasil: "Usualmente recibimos bebés prematuros, niños de madres diabéticas, madres con diabetes no tratada, con hipertensión... y eso hace que nuestras estadísticas de mortalidad aumenten con respecto a los bebés prematuros, pero también a la tasa de mortalidad de las madres ".

Los partos de venezolanas en la red pública de Boa Vista se duplicaron en el último año y siguen en aumento: pasaron de 288 en 2016 a 572 en 2017.

Puede ver:

Dieciséis niños desnutridos luchan contra la muerte en Carabobo,...