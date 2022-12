Amenazan de muerte a Urko, implacable perro antidrogas

El olfato de este pastor belga se convirtió en el terror de microtraficantes y consumidores. Policía abrió investigación.

Desde su llegada a la localidad de Paterna, España, Urko ha mostrado una efectividad incomparable a punto que se ha convertido en la estrella de su unidad canina.

Este video grabado en 2014 muestra a Urko en plena acción, así como sus espectaculares habilidades:



Además de estar adiestrado para detectar cocaína, heroína y marihuana, el can está preparado para responder en defensa de su policía acompañante en caso de agresión.

Sus acciones han ayudado a desmantelar varias redes criminales, así como a instaurar más de 400 procesos por infracción de la ley contra el consumo de droga.

“Cada día que 'Urko' y su guía salen a patrullar por Paterna, el can detecta entre 5 y 10 pequeñas cantidades de droga”, reseñó el periódico Las Provincias.

Este fin de semana apareció un grafiti en un parque de la población, donde el can realiza algunas de sus acciones policiales. "Urko muerto ya!", decía. La amenaza no fue echada en saco roto por las autoridades ibéricas.

“Cualquier vandalismo es de mal gusto y este más, si cabe, pero evidencia el buen trabajo del perro”, declaró la concejal Nuria Campos, en declaraciones recogidas por Las Provincias.