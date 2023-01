“Amigos del diablo”: así llamó el papa Francisco a quienes se dedican a atacar a la Iglesia

El catolicismo se prepara para un histórico momento: el encuentro de obispos con víctimas de abusos sexuales de sacerdotes.

Uno a uno fueron llegando a la Santa Sede desde todos los rincones del mundo. Son hombres y mujeres decididos a contar los horrores que sufrieron cuando eran niños.

Están en el Vaticano para participar en un evento histórico, la cumbre convocada por el papa Francisco para discutir la mayor crisis de la Iglesia en las últimas décadas: la generada por los abusos cometidos por miembros del clero a menores de edad.

“Cuando era una niña un cura me pidió que me sentara en sus piernas y yo lo hice porque pensé que él era un enviado de Dios. Después metió sus manos a mi ropa interior y desde ahí mi vida se rompió en dos”, dice una de las mujeres que asiste.

Aunque son muchas las víctimas, hoy el Vaticano se reunió en privado con 12. Algo que despertó la indignación de los que no fueron escuchados.

“Creímos que la reunión de esta mañana sería con el papa y con víctimas de abuso de todas partes del mundo pero nuevamente el papa ignora a los sobrevivientes y a los niños. Es una absoluta desgracia”, dice Peter Saunders, otro de los agredidos.

En la cumbre también participarán monjas que han denunciado abusos por parte de miembros de la Iglesia. Entre ellas está Doris Wagner, una antigua monja que renunció a la vida religiosa para ser una voz de las víctimas en la Iglesia.

“Cuando tu valor como ser humano depende de tu virginidad, tu obediencia, tu voluntad para sufrir y servir, jamás se te ocurriría denunciar un abuso sexual. Esto es lo que les ocurre a muchas monjas que no son capaces de alzar su voz”, señala Doris.

En una misa realizada justo antes de la cumbre, el papa Francisco se refirió a quienes acusan a la Iglesia.

“Quienes se pasan la vida acusando a la Iglesia no son los hijos del diablo porque el diablo no tiene hijos, pero si son sus amigos, sus primos y sus familiares”, indicó el pontífice.

En esta reunión sin precedentes, las víctimas le pedirán a la Santa Sede que el encubrimiento de este tipo de delitos cese y que se instaure una nueva política de cero tolerancia.