Amor fatal: así fue como una ‘novia virtual’ convenció a un joven de matar a su padre

Corría junio de 2019. Los titulares de medios de comunicación de España informaban de un desafortunado suceso en Barcelona. En un incendio, un hombre identificado como Manuel M. había fallecido. A simple vista una desgarradora noticia para su hijo Ismael, que ese día estaba cumpliendo 21 años.

Autoridades estaban realizando las respectivas averiguaciones y tomaron las declaraciones de Ismael. Inquieto, con un repetido tic en la pierna, dejó frío a todos con sus palabras. “Hoy no he visto otra solución. He cogido un cuchillo y se lo he clavado a mi padre por la espalda”, reseña La Vanguardia .

Sin mucha presión confesó haber sido el autor material del parricidio y fue enviado a la cárcel. ¿Caso resuelto? No. Había algo más macabro de fondo que incluía una mujer, la supuesta novia por internet de Ismael, que resultó ser su mejor amiga.

Noviazgo por internet

Con la sospecha de que alguien más estaba tras la violenta forma como Ismael asesinó a su padre, las autoridades españolas investigaron sobre el comportamiento que había tenido el joven previo al homicidio.

Casi no compartía con sus amigos y hasta los bloqueó de redes sociales. Solo pasaba el tiempo con Alba, su mejor amiga, y una supuesta novia que había conocido por internet, Julia, recalca el medio español

La relación con la persona que estaba tras la pantalla se tornó enfermiza e Ismael se dejó convencer de que ella era su esposa y esperaba de él gemelos. Hasta le había enviado una ecografía.

Pero la “debilidad psicológica” de Ismael, como dicen los investigadores, fue aprovechada aún más por su amiga Alba. Por increíble que parezca lo convenció de que se enlistara en una supuesta red de espías del que ella era parte y hasta lo ‘matriculó’ en un curso ficticio, para el cual el joven pidió 3.000 euros a sus padres.

El hijo asesino se dejó consumir tanto por el mundo de los espías que, junto a Alba y otra persona, secuestró a su propia hermana con la excusa de que todo era por su bien, pues "la mafia" la tenía en la mira, a ella y a toda la familia.

Por algún tiempo, él hacía seguimientos ficticios y se sentía perseguido.

Todo se reveló

El mundo de fantasía de Ismael fue algo orquestado por Julia y Alba, que finalmente eran la misma persona y cada una, desde su propio personaje, lo desestabilizaba emocionalmente.

Los investigadores determinaron, por ejemplo, que la foto de los gemelos que venían en camino había sido sacada del buscador de Google.

También se supo que el dinero usado para el supuesto curso de Ismael, y que sus padres le habían dado en medio de escepticismo, lo había gastado su amiga Alba con el novio en lujosos hoteles.

El tema de los espías fue determinante para el macabro crimen del padre.

Los supuestos espías

Alba sabía que tenía controlado a Ismael, como amiga y como Julia, la supuesta novia de internet.

La indagación del caso ha determinado que Alba le dijo a Ismael que su padre estaba involucrado con grupos mafiosos, que había robado dinero a gente muy peligrosa y que eso podía poner en riesgo a toda la familia; la "solución" era asesinarlo.

Antes de matar a don Manuel, Ismael llamó a su amiga para preguntarle cómo debía hacerlo. “Quémalo”, le habría dicho ella.

Convencido de toda la historia, el joven acuchilló varias veces por la espalda a su padre. Después, hizo caso a Alba y roció productos de limpieza para que las llamas se extendieran rápidamente y así eliminar las pruebas.

Aunque Ismael confesó, Alba ha negado todo. Sin embargo, ambos serán sometidos ante un juzgado, que determinará el grado de responsabilidad en el caso de la mujer y la condena que tendrá que pagar el joven por asesinar vilmente a su propio papá, indicó La Vanguardia.