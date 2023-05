Ana María Rey, la física colombiana que llega a la prestigiosa Academia de Ciencias de EE. UU.

Ana María Rey es una física colombiana que hará parte de la prestigiosa Academia de Ciencias de Estados Unidos . Ella no tiene laboratorio, pero sí un cerebro dedicado a entender y explorar el mundo cuántico.

El trabajo de Ana María Rey ha servido para fabricar relojes y no cualquiera, los mejores y más precisos del mundo: los atómicos.

"El tiempo es también una medida de distancia y una de las principales motivaciones que tenemos es tratar de explorar el mundo cuántico y, además, explorar si son posibles las conexiones entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico", mencionó la física colombiana.

Esta bogotana que vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años acaba de ser escogida en un grupo de 143 científicos que harán parte de la Academia Nacional de las Ciencias, organismo encargado de darle recomendaciones al presidente de EE. UU. para la política pública de ciencia en el país.

La doctora Rey lo hace desde su campo, la física cuántica, y sabe que esta posición se la disputan las mentes más brillantes en el país norteamericano, pero tiene un principio y ese es la constancia.

“Mucho trabajo y esfuerzo, ha sido mi constante desde muy chiquita. Mi prioridad ha sido aprender desde el colegio y ha sido el reto que he tenido toda la vida. Y, por otro lado, mucha suerte, porque he tenido la oportunidad de conocer científicos en mi campo que me han ayudado y apoyado", apuntó Ana María Rey.

De hecho, del Instituto de Física de la Universidad de Colorado, donde trabaja, es la quinta miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Entre los otros cuatro hay premios nobel.

"Nuestra labor simplemente es tratar de guiar la investigación en los Estados Unidos en las diferentes áreas, mi área será el área de la cuántica", señaló.

Ana María Rey ha recibido varios reconocimientos en su carrera. Incluso, hasta la misma Casa Blanca la exaltó en el 2013 con el Premio Presidencial para Científicos. De igual forma, se ganó la beca de la Fundación MacArthur, conocido también como el "premio de los genios".

Si bien la doctora Rey ya está designada en el cargo, la ceremonia tendrá lugar en abril del 2024.