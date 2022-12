Andrés Pastrana critica que Santos negocie con FARC durante campaña electoral

Pastrana afirmó que le preocupa mucho "qué está dispuesto a entregarle Santos a la guerrilla que no sepamos los colombianos" y "qué va a pedir la guerrilla... si el proceso de paz es fundamental para su reelección".

Criticó que ni él ni el resto de colombianos saben qué se está negociando en La Habana entre el Gobierno de Santos y las FARC, y dijo que todos los candidatos presidenciales colombianos deberían ser invitados a la mesa de negociación.

El exgobernante impulsó un proceso de diálogo con las FARC durante su mandato, para lo cual desmilitarizó una zona selvática del sur de Colombia tan extensa como Suiza y dos veces más grande que El Salvador, pero las tentativas de paz fracasaron y Pastrana declaró rotas las conversaciones en febrero de 2002.

Pastrana aseguró que Santos no ha podido hacer la paz en sus cuatro años de mandato, aunque valoró que las negociaciones se estén celebrando "fuera de Colombia y de una forma discreta".

"A mí me critican porque en cuatro años de gobierno no pude hacer la paz, el presidente Santos tampoco y lleva ya cuatro años, y si no se puede reelegir, ya habría fracasado porque se le acaba el periodo", explicó.

El expresidente aplaudió también que se hayan sumado al proceso de paz en Cuba los líderes guerrilleros vinculados al narcotráfico y dijo que espera que se una además el Gobierno estadounidense porque es un problema de "corresponsabilidad".

"Faltan (en la mesa de diálogos) Estados Unidos y Europa, sería importante tenerlos porque son parte del problema y deben ser parte de la solución", aseguró Pastrana.

Preguntado por la crisis de Venezuela, el expresidente colombiano denunció que la comunidad internacional " ha dejado absolutamente solos a los venezolanos ", y pidió a la OEA "hacer respetar la Carta Interamericana".

"Hay una violación clarísima de la democracia y no pasa nada", aseveró Pastrana, y agregó que "no podemos dejar que el tema de Ucrania opaque el de Venezuela".