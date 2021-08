Angelina Jolie se estrena en Instagram con dura carta de joven afgana sobre crisis en ese país

Angelina Jolie estrenó su cuenta de Instagram y lo hizo compartiendo la carta de una adolescente afgana para denunciar la situación en su país tras la toma del poder por parte de los talibanes.

“Ahora mismo, la gente de Afganistán está perdiendo su capacidad para comunicarse en las redes sociales y para expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, afirmó la actriz, que, además de una estrella de Hollywood, ha sido durante muchos años una gran activista humanitaria.

Lea también: Cantante pop más famosa de Afganistán también tuvo que huir escondida en avión militar

Angelina Jolie lamentó la situación que está viviendo esta población y expresó: “Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país”.

Asimismo, calificó como un fracaso lo que ha ocurrido en Afganistán desde hace años.

“Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto es un fracaso casi imposible de entender”, aseguró.

En la carta titulada ‘Miedo al talibán’, la adolescente se refirió al temor e incertidumbre por lo que se está viviendo en Afganistán.

Publicidad

Vea, además: Drama de afgano en Colombia: “No tengo comunicación con mi familia”

“Antes de que los talibanes llegaran todos íbamos a trabajar y asistíamos a la escuela, teníamos derechos y podíamos defenderlos libremente, pero tras su llegada todos tenemos miedo y pensamos que ya no podremos realizar nuestros sueños”, se lee en la misiva.

Angelina Jolie agregó que “ver durante décadas cómo los refugiados afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, son tratados como una carga también es repugnante. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no solo querían una educación, sino que luchaban por ella”.

La actriz expresó que ante el compromiso de otros, ella no será indiferente. “No me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar y espero que te unas a mí”, subrayó.

En menos de 24 horas, Angelina Jolie superó los cinco millones de seguidores.