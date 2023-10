Angustiante relato de colombiana que vive en Israel: “Están disparando en este momento”

En medio de la guerra desatada en la Franja de Gaza, por el conflicto entre Israel y Palestina, hay colombianos. Llenos de miedo, algunos están experimentando por primera vez esta situación. Han sido horas cargadas de angustia y zozobra por los bombardeos. Noticias Caracol habló con ellos.



Natalia Ortiz, quien vive desde hace 10 meses en Israel, desde su refugio relató cómo han sido las eternas horas de angustia y miedo.

“Ha sido muy estresante igual porque para mí esto es nuevo. Empezó a las 10:30 de la mañana, yo me desperté con el sonido de de una bomba, de un misil. Me fui a preguntar y preocupante todo esto, no han parado las alarmas indicándote que te quedes en casa”, mencionó la colombiana .

Mientras Noticias Caracol dialogaba con la connacional, esta sintió de cerca las ráfagas de fusil.

Noticias Caracol: ¿Qué otra cosa nos puede contar, que otra cosa nos puede…

Natalia Ortiz: Están disparando en estos momentos…

Noticias Caracol: ¿Están disparando en este momento?

Natalia Ortiz: Sí, se escucha, no te imaginas, retumba toda la casa, es impresionante. Suena como si estuviera en el parqueadero, acá mismo, es fuerte, muy fuerte.

Noticias Caracol: ¿Usted en este momento en qué parte de la casa está?

Natalia Ortiz: En mi cuarto, que es de seguridad.



Para María Elena, otra colombiana radicada en Israel, las últimas 24 horas han sido llenas de incertidumbre, sin conciliar el sueño y buscando refugio. “Las sirenas no han parado de sonar, aparte de eso ver a las personas entrando de allá y disparando aquí, la gente... ha sido muy terrible, nunca había vivido esto”, indicó.

Publicidad

Esperar a que todo mejore es la única opción de salvarse de esta colombiana originaria de Manizales, pues no cuenta con un búnker cercano. “Donde yo vivo no hay refugio, ni cerca, lo único que puedo hacer es salir del apartamento a ubicarme debajo de una escalera”, señaló.

En diálogo con Caracol Ahora, el colombiano Sebastián Velásquez, desde su refugio, enseñó cómo es el sitio donde se encuentra.

Cuenta con “un sistema de ventilación de radiación por si cae una bomba nuclear que purifica el aire”, una ventana con doble blindaje y una puerta de seguridad que en realidad son dos, describió.

Publicidad

“Tenemos provisiones, estamos al tanto de las noticias y también nos dijeron que nos abasteciéramos con agua porque podría haber un razonamiento del agua”, agregó.

Mientras unos se refugian en lugares seguros, otros colombianos intentan salir del país para llegar sanos y salvos a sus destinos.