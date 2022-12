Ante el Muro de los Lamentos, Donald Trump oró e hizo votos

Es la primera visita de un mandatario estadounidense en ejercicio al lugar sagrado. Antes, dijo que su país e Israel impedirán que Irán tenga armas atómicas.

Trump posó su mano en el Muro y, siguiendo la tradición, colocó un trozo de papel entre las piedras. Los fieles suelen escribir oraciones o votos en los mensajes que dejan en ese lugar.

El 45º presidente de Estados Unidos escribió luego unas palabras en un gran libro destinado a ese fin.

Ningún responsable israelí lo acompañó en su visita al Muro. Su presencia habría podido ser interpretada como un reconocimiento por Estados Unidos de la soberanía de Israel en este lugar, y Washington piensa que el estatuto diplomático de Jerusalén aún tiene que negociarse.

El Muro de los Lamentos se encuentra en Jerusalén este, la parte palestina de la ciudad santa ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980.

Israel considera Jerusalén como su capital "indivisible", mientras que los palestinos quieren convertir Jerusalén este en la capital del Estado al que aspiran.

En el Muro de los Lamentos, la mujer y la hija de Trump, Melania e Ivanka, que también es su consejera en la Casa Blanca, se dirigieron a la parte reservada a las mujeres.

Tras haber rezado, Ivanka Trump, convertida al judaísmo, derramó unas lágrimas.

Antes de esta visita histórica en el lugar de rezo más sagrado para los judíos, Trump y su familia habían visitado el Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo, que también se sitúa en Jerusalén Este.

No a un Irán atómico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó con fuerza este lunes en Israel a Irán de respaldar a los "terroristas" e insistió en la necesidad de hacer que Teherán "nunca" tenga armas nucleares.

"Estados Unidos e Israel pueden afirmar con una sola voz que Irán jamás debe ser autorizada a poseer un arma arma nuclear -nunca jamás- y que debe cesar la financiación, el entrenamiento y el equipamiento mortíferos de terroristas y milicias", declaró Trump en un breve discurso en presencia del presidente israelí Reuven Rivlin.

Según el presidente republicano, que se encuentra efectuando una visita a Oriente Medio en su primera salida al exterior desde su asunción, hay una "toma de consciencia creciente" entre los países árabes de la región que comparten una "causa común" con Israel sobre "la amenaza que supone Irán".

Algunos minutos antes, el presidente israelí había denunciado en términos virulentos el comportamiento de Teherán.

"Tenemos que asegurarnos (...) de no despertarnos en una pesadilla, con Irán, el grupo Estado Islámico y Hamas en nuestras fronteras", declaró Rivlin.

"Para poder soñar, debemos asegurarnos que Irán esté fuera de nuestras fronteras, fuera de Siria y Líbano", añadió.

Teherán responde

El presidente iraní Hasan Rohaní respondió a las declaraciones de Trumppy calificó de "espectáculo" sin "ningún valor político" la cumbre en Riad con dirigentes árabes. El mandatario del país islámico anunció además que mantendrá las pruebas de misiles "si es necesario".

Durante su primera rueda de prensa tras ser reelegido el viernes para un segundo mandato de tres años, Rohaní respondió así a los ataques que se han sucedido en los últimos días por parte de Estados Unidos y Arabia Saudita.

"Los que han apoyado a los terroristas no pueden combatirlos", acusó Rohaní. "No creo que el pueblo estadounidense olvide la sangre derramada el 11 de septiembre", continuó.

El presidente iraní hacía referencia a los atentados de 2001 en Estados Unidos, en los que 15 de los 19 pilotos que estrellaron los aviones que mataron a 3.000 personas, eran sauditas.

"Ustedes no pueden resolver el problema del terrorismo simplemente entregando a una superpotencia el dinero de su pueblo", manifestó Rohaní haciendo alusión a Trump.