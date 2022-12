Ante La Haya, Colombia presentó argumentos para desestimar nueva demanda de Nicaragua

Managua ya pretendió quitarle 75.000 km² de mar al país en 2012 y ahora reclama una plataforma continental de 200 millas náuticas más allá de sus costas.

“Se sometieron a la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales, indicando las razones por las cuales no puede proceder con una delimitación como lo pretende Nicaragua”, declaró el abogado Carlos Gustavo Arrieta, quien también integró la defensa colombiana durante su derrota hace 5 años en La Haya.

“Primero, Nicaragua no tiene plataforma continental extendida. Segundo, aún si la tuviera, los derechos de Colombia son mucho más fuertes y sólidos en esta zona del mar Caribe”, agregó.

La zona en litigio posee importantes recursos mineros como petróleo, minerales y gas.

En la isla de San Andrés, los raizales guardan la esperanza y se muestran confiados en que las nuevas pretensiones no prosperen.

“Incluimos todos los argumentos raizales que nunca se había podido hacer por decisiones políticas pasadas. Hoy, tenemos una realidad diferente en la que hemos aportado muchísimo en argumentos de tema ambiental, de pesca y derechos humanos del pueblo raizal, así como el tema de ancestralidad y demás”, declaró Everth Hawkings, líder del equipo de defensa en el archipiélago.

Según el abogado Arrieta, en cerca de dos años podría darse una decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia.

