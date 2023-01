Ante señalamientos de Trump, Google responde que “no tiene agenda política”

El presidente había acusado además a Twitter y Facebook de ofrecer información sesgada a favor de los medios de izquierda.

"Google, Twitter y Facebook están realmente navegando en aguas turbulentas y deben tener cuidado", declaró Trump en el despacho oval de la Casa Blanca.

La semana pasada, Trump ya había criticado a las redes sociales por considerar que están eliminando opiniones conservadoras.

"Es injusto para una parte de la población", agrega. "¡No le pueden hacer eso a la gente, no pueden!", "recibimos miles de quejas", dijo Trump tras reunirse con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Horas antes, Trump había tuiteado que "los resultados de búsqueda de Google de 'Noticias de Trump' muestran solo la visualización/noticia de medios de noticias falsas".

"En otras palabras, lo han MANIPULADO, para mí y otros, por lo que casi todas las historias y noticias son MALAS. La fraudulenta CNN es prominente. A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera. ¿Ilegal?".

Google niega tener agenda

Según Trump, el "96% de los resultados de 'Noticias de Trump' son de medios nacionales de izquierda", a los que tilda de "muy peligrosos".

"Google y otros están reprimiendo las voces de los conservadores y ocultando información y noticias que son buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy grave, ¡se abordará!"

"Nos estamos ocupando del tema", confirmó Larry Kudlow, consejero económico del presidente.

Google negó enfáticamente las acusaciones de Trump. "La búsqueda no se utiliza para establecer una agenda política y no sesgamos nuestros resultados hacia ninguna ideología política", dijo un vocero de la empresa.

"Nuestro objetivo es asegurarnos que los usuarios que realizan búsquedas en el motor de Google reciban el resultado más pertinente en unos segundos", insistió la empresa, basada en California.

Una encuesta del Pew Research Center publicada en junio reveló que el 43% de los estadounidenses cree que las principales firmas tecnológicas respaldan las opiniones de los liberales sobre la de los conservadores, y el 72% aceptó la idea de que las empresas de redes sociales censuran activamente puntos de vista opuestos.

Temor a censura del gobierno

Si bien consideran que el tema de la "parcialidad de los algoritmos" puede ser objeto de debate, los expertos del Centro para la Democracia y la Tecnología de Estados Unidos están preocupados por una posible regulación gubernamental.

"Es muy preocupante que cualquier representante del gobierno intente públicamente ejercer presión a una plataforma en relación a informaciones importantes para nuestra democracia", confesó a la AFP su presidenta, Nuala O'Connor.

Para Eric Goldman, responsable del Instituto de Derecho de Altas Tecnologías de la Universidad de Santa Clara, "toda tentativa de Trump de 'rectificar' los resultados de los motores de búsqueda violaría la primera enmienda" de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de prensa.

Este ataque contra uno de los motores de búsqueda más populares del mundo sucede en medio de una ofensiva más general lanzada desde hace meses por Trump contra las redes sociales, a las que acusa de censurar voces conservadoras.

