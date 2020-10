Antes de regresar a Rusia, Alexei Navalny acusó a Vladimir Putin de su envenenamiento

El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. Además, el activista de 44 años prometió regresar a Rusia para seguir adelante con su campaña de oposición.

En la primera entrevista con los medios desde su envenenamiento, Navalny dio detalles desgarradores de su colapso en un vuelo de Tomsk a Moscú después de que fue envenenado por lo que Occidente identificó como el agente nervioso de la era soviética Novichok.



El activista anticorrupción también dijo que no se dejaría intimidar y se comprometió a ponerse en forma lo antes posible para continuar su lucha.

"No regresar significaría que Putin ha logrado su objetivo. Y mi trabajo ahora es seguir siendo el tipo que no tiene miedo. No le daré a Putin el regalo de no regresar a Rusia. Putin está detrás de este acto, no veo ninguna otra explicación", dijo Navalny al semanario Spiegel.

La respuesta del Gobierno ruso

El Kremlin respondió de inmediato a las declaraciones de Navalny, calificándolas de "infundadas e inaceptables".

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, afirmó que Navalny estaba trabajando con la CIA, mientras que el jefe de la cámara baja del parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, dijo que Putin había ayudado a salvar su vida.

El crítico del Kremlin fue evacuado a Berlín para recibir tratamiento después de que colapsó en agosto luego de un viaje de campaña para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones locales en Siberia.

Fue despedido hace poco más de una semana y sus primeros comentarios a la prensa se produjeron cuando los líderes europeos estaban celebrando una cumbre durante la cual se podría plantear la cuestión de una respuesta a Rusia sobre su caso.

Alemania, que ocupa la presidencia de la Unión Europea, ha dicho que las pruebas de toxicología muestran que fue envenenado.

Los laboratorios de Francia y Suecia han corroborado de forma independiente los hallazgos de Alemania.

El Kremlin ha negado firmemente las acusaciones de participación y acusó a los líderes occidentales de lanzar una campaña de desinformación sobre la enfermedad del líder de la oposición.

En cambio, señaló las pruebas realizadas por los médicos rusos que primero trataron a Navalny que, según dice, no mostraron sustancias tóxicas.