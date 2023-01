"Anuncio mi regreso a casa desde Ecuador": Guaidó convoca protestas en Venezuela para lunes y martes

El presidente interino hizo un llamado para que los venezolanos se tomen las calles desde las 11:00 a.m. Los puntos de concentración aún no han sido establecidos.

El líder opositor venezolano convocó este domingo a concentraciones en toda Venezuela el lunes, al anunciar su regreso al país, tras haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio y hacer una gira por varios países latinoamericanos.

"Anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 a.m. (hora local)", escribió Guaidó en su Twitter, sin haber dado detalles de su retorno.



#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) March 3, 2019