Apagón de dos horas generó fuerte caos en Caracas

Según el gobierno de Maduro, el corte de energía fue producido por un sabotaje.

Además de la capital venezolana, otros dos estados se vieron afectados.

En Caracas, el apagón se registró cerca de las cinco de la tarde, cuando miles de personas salen de sus lugares de trabajo encontrándose con el metro paralizado y los autobuses repletos.

La afectación fue mayor en el este, oeste y centro de la ciudad.

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, aseguró que "fue un acto de sabotaje que afectó la subestación de Santa Teresa", ubicada en el sector de Los Valles del Tuy (estado Miranda, norte).

Debido al corte de un cable en un transformador "hubo una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior incendio que dejó sin luz varios sectores", dijo el ministro en la televisión estatal, indicando que el servicio se está restableciendo gradualmente.

Un río de gente caminaba a través de la neurálgica avenida Francisco de Miranda, a la altura del sector de Chacao, para llegar a sus casas luego de intentar sin éxito tomar un autobús.

"No hay metro, no hay camioneta, no tenemos plata para un taxi. Además, no hay efectivo", dijo Génesis Castillo.

"Para mí que es 'saboteo', porque es mucha casualidad que coincida con la hora pico", apuntó Antonio Artigas, de 70 años.

Algunos hombres se colgaron de camiones para acortar la caminata.

"¡Fuera Maduro, que es el responsable de tanta miseria, sin efectivo, sin transporte, sin comida y ahora no hay luz!", gritó enfurecido un hombre mientras recorría la Francisco de Miranda. Varias personas se unieron a su reclamo.

"Esto es un desastre, es terrible lo que estamos pasando en el país", comentó Rita Alvarado, empleada doméstica de 73 años.

Los apagones son constantes en Venezuela y se suman a los permanentes racionamientos de agua. El 18 de enero fallas eléctricas dejaron sin servicio varias zonas de Caracas y de cinco estados. Ocho días después se repitió en otras cinco regiones.

El pasado 18 de diciembre también hubo apagones en la capital y en zonas del norte del país durante cinco horas.

Por lo general, el gobierno atribuye las fallas a sabotajes para crear malestar en la gente, pero la oposición sostiene que son resultado de una infraestructura maltrecha por la corrupción.