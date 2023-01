Apagón masivo afecta a Argentina y Uruguay

Se produjo por el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que generó un corte masivo de energía en las dos naciones.

"A las 7:07 a.m. (hora local) se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay", informó la Secretaría de Energía de Argentina en un comunicado citado por la prensa local.

"Las causas se están investigando y aún no están determinadas", continuó el organismo, que también adelantó que ya se comenzó a recuperar el sistema en algunas regiones y estimó que la "recuperación total" puede "llevar algunas horas".

En Buenos Aires, a media mañana de este domingo lluvioso hubo poco movimiento en las calles, aunque algunos supermercados y otros comercios abrieron y trabajaban con plantas eléctricas.

En las calles de Montevideo, entretanto, el movimiento también fue escaso: solo algunos semáforos funcionaban, el alumbrado público estaba totalmente apagado y algunas estaciones de servicio despachaban combustible, aunque sin luz.

Más temprano, compañías eléctricas de Argentina y Uruguay reportaron "una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica" que dejó sin energía a ambos países.

Según la empresa Edesur Argentina, se vio afectada la totalidad del territorio de los dos países.

Edenor aseguró que la falla en el sistema de interconexión afecta a Argentina "y países limítrofes".

De su lado, la empresa uruguaya UTE detalló que a "las 7:06 a.m. (hora local) un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país".

Poco más de una hora después de que se produjera el corte, UTE detalló que "a partir del importante corte regional ya se está levantando el sistema desde cero", por lo que "ya hay ciudades del litoral (uruguayo) con servicio y se sigue trabajando hacia el restablecimiento general".

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al norte de Montevideo.